Střet dvou hokejových kultur. Reakce soupeřů na Číňany jsou často negativní, tvrdí jejich český spoluhráč

Praha Je jedním z pěti českých hráčů hájících dres China Golden Dragons v druhé české hokejové lize střed. Vzájemná spolupráce ho obohatila nejen hokejově, ale i životně. „Je to střet dvou kultur, takže jsem se toho hodně naučil. Kluci jsou tady v Česku od toho, aby se ten hokej naučili a protihráči k těm výsledkům dost často nepřihlížejí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz jedenadvacetiletý útočník Michal Kučera.

Lidovky.cz: Jak jste se dostal k působení v China Golden Dragons

Po minulé sezoně mě kontaktoval trenér Zajíc, což bylo někdy během června a přišel s nabídkou zahrát si za tento tým. Z těch možností, které jsem měl na stole, byla tato rozhodně nejzajímavější a bylo pro mě motivací to zkusit.

Michal Kučera 21 let

Odchovanec kladenského hokeje

Předchozí působiště: mládežnické výběry Kladna, Řisuty

V dresu China Golden Dragon ve 30 zápasech nasbíral 17 branek a 6 asistencí

Lidovky.cz: V tabulce momentálně figurujete na posledním místě. Jaké byly cíle na začátku sezony?

Nejprve bych chtěl říct, že ti kluci z Číny se přijeli do Česka naučit hokej, takže díky tomu musíme přihlížet k těm výsledkům. V přípravě se to nejevilo tak špatně, takže je to teď pro nás takové nepříjemné zjištění. Každopádně musím kluky pochválit. Zlepšují se a mají neuvěřitelné zapálení do práce.

Lidovky.cz: V čem se podle vás nejvíce zdokonalili?

Určitě nejvíce v technice bruslení. Už když sem poprvé přiletěli tak jsem viděl, že jsem na tom neuvěřitelně dobře fyzicky, takže to byl velmi dobrý předpoklad. Na čem by ale měli zapracovat ještě je hrát víc hokej hlavou. Je stále vidět, že mají malou zápasovou praxi.

China Golden Dragons bude v II. lize působit do konce ledna.

































Lidovky.cz: Jak probíhá váš běžný trénink, liší se nějak od předchozích angažmá?

S takovou porcí tréninků jakou máme tady, jsem se ještě nikde nesetkal. Začali jsme trénovat hned v červenci dvoufázově tři hodiny denně plus ještě dvakrát posilovna, což bylo opravdu náročné. Tělo si už večer říkalo nene, nechtělo se mi vůbec druhý den vstávat. V průběhy sezony se ta tréninková zátěž trošku snižuje, ale furt trénujeme dvoufázově a z toho dvě hodiny jsme na ledu. Od toho léta si na to ale tělo už pomalu navyklo.

Lidovky.cz: Komunikace v týmu probíhá v angličtině?

Většinou spolu mluvíme anglicky. Handicapem ale zůstává, že většina kluků mluví hodně málo anglicky. Co jsem ale slyšel, tak kluci chodí na kurzy. Máme tady ještě pár překladačů, kteří jim to tlumočí do čínštiny a s většinou se mezi sebou už dorozumíme, máme mezi sebou už nějaká hesla (smích).

Lidovky.cz: Takže už nějaká česká slovíčka pochytili?

Určitě nějaká už umí. Když se ale přiznám, tak jsou to většinou nadávky.

China Golden Dragons na týmovém focení.





























Lidovky.cz: A vy čínská?

Něco už jsme pochytili, většinou jsou to ale taky ne úplně slušná slova. Takže jsme se tak nějak vzájemně obohatili (smích).

Lidovky.cz: Trávíte vzájemně i volný čas?

Toho volného času je opravdu málo, ale snažíme se. Když kluci přijeli v létě, tak jsme je třeba vzali na pouť, to byla sranda. Když ale přijde večer, tak mají rádi svůj klid. Zalezou si domů a už o nich neslyšíme.

Lidovky.cz: Takže už si hráče mezi sebou nepletete?

Nene, to už se nestalo dlouho (smích). Ze začátku jsme jim museli dávat přezdívky, ale teď jak je známe už víc osobně, tak je to všechno v pořádku.

Lidovky.cz: Jaké jsou podle vás největší přednosti a nejslabší stránky čínských hráčů?

Fyzická připravenost je rozhodně jejich největší předností a houževnatost. Po těch dosavadních výsledcích stále nechávají všechno na ledě, po zápase sice sklopí hlavu a jsou smutní, ale druhý den jdou do toho zase na sto procent. Celkově jsem ale zjistil, že v čínské lize mají malou zápasovou praxi, což je tady pro ně obrovská zkušenost hrát z hlediska zápasové porce. Jejich problémem tak stále zůstává řešení situací a taková ta herní vyčůranost.

Momentka z tréninku.





































































Lidovky.cz: Máte nějakou zpětnou vazbu od protihráčů? Jak hodnotíte celkově tuto spolupráci vy?

Já to můžu hodnotit jenom pozitivně, hrozně mě to obohatilo hokejově i do života. Je to střet dvou kultur, takže jsem se toho hodně naučil. Od protihráčů jsou ty reakce často negativní, kluci jsou tady v Česku od toho, aby se ten hokej naučili a protihráči k těm výsledkům dost často nepřihlížejí.

Lidovky.cz: Přemýšlel jste se na základě tohoto působení zkusit dostat do výběru čínské reprezentace na olympiádu?

Ještě jsem o tom vůbec nepřemýšlel, je to zajímavá otázka... (přemýšlí). Kdo by se vlastně nechtěl dostat na olympiádu. Ještě tady budeme s klukama do ledna, kdy končí základní část. Popravdě pak nevím, co bude dál, zatím nám nikdo nic neřekl. Doufám, že třeba oslním a na tu olympiádu se dostanu, každopádně si myslím, že je to spíš nereálné.