Stützle: Trojka draftu NHL, nový Draisaitl. Zatímco německý hokej jde nahoru, Češi paběrkují

New York Stagnaci českého hokeje potvrdil poslední světový šampionát juniorů a nyní také první kolo draftu NHL. Na Čechy se v něm nedostalo, naopak německé talenty přišly na řadu hned dva. A třeba útočník Tim Stützle, kterého si ze třetí příčky vybrala Ottawa, bývá označován za nástupce hvězdného Leona Draisaitla, krále poslední sezony.

Ty dva nyní spojuje nejen národnost, ale také pozice ve výběru talentů slavné zámořské soutěže.

Tahoun Edmontonu, který posbíral v základní části uplynulého ročníku zámořské soutěže 110 bodů v 71 zápasech a suverénně ovládl tabulku produktivity, byl dosud nejvýše draftovaným Němcem v NHL. V roce 2014 na něj Oilers ukázali jako na třetího v pořadí.

Spekulovalo se, že Stützle by mohl zkušenějšího krajana dokonce předčít. Los Angeles Kings, kde funkci asistenta trenéra plní německá legenda Marco Sturm, ale nakonec z druhého místa sáhli po americkém centrovi Quintonu Byfieldovi.

Německý mladík tak míří do kanadského týmu, který už několik sezon prochází rozsáhlou přestavbou. „Je to výjimečný bruslař s explozivním startem a plynulým pohybem. Jeho bruslení patří do učebnic. Kromě toho je fantastickým tvůrcem hry. V útočném pásmu je neskutečnou hrozbou,“ nechal se slyšet novinář Steve Kournianos z Draft Analysis.

Hvězda i mezi dospělými

O nesporných kvalitách trojky letošního draftu se před necelým rokem přesvědčili také čeští junioři, kteří na domácím šampionátu podlehli Němcům 3:4. Hráči soupeře byli rychlejší, technicky zdatnější i odvážnější. A o Stützlem, který zakončil turnaj s bilancí průměrného zisku bodu na zápas, to platilo dvojnásob.

Své vrstevníky převyšoval už v mládežnických kategoriích. Pozornost zámořských skautů si ale vysloužil především během minulé sezony, kdy v nejvyšší německé soutěži oblékal dres Mannheimu. Mezi staršími kolegy se rozhodně neztratil. Naopak.

Čtyřiatřicet bodů v jednačtyřiceti utkáních hovoří za vše. „Za vše vděčím svým spoluhráčům. Pomáhali mi na každém tréninku, snažili se mi přizpůsobit. Když se mi třeba nepovedl zápas, podpořili mě a řekli, že se to může stát každému,“ řekl německý talent pro The Athletic.

Stützleho přínos si nemohl vynachválit také český trenér Pavel Gross, který vede Mannheim už od roku 2018: „Umí se fantasticky zorientovat a připravit šance pro ostatní. To je něco, s čím se prostě narodíte. Zároveň je to skvělý kluk do party. I když ho dáte do čtvrté formace, je připraven se vydat na maximum a na ledě zemřít.“

Zda se osmnáctiletý rodák z Viersenu objeví už v nadcházející sezoně NHL, zůstává otázkou. Podle zámořských expertů je připraven, ale potřebuje ještě trochu zesílit. Fanoušky Ottawy si už každopádně stihl získat na svou stranu. „Chci tu vyhrát co nejvíce trofejí,“ vzkázal krátce po draftu.

Draisaitl vzorem

Stützle není jediným německým příslibem do budoucna. Detroit si loni na šestém místě vybral obránce Moritze Seidera, do prvního kola letošní dražby talentů pronikl také Lukas Reichel. Synovec legendárního Roberta Reichela se bude nadále rozvíjet v organizaci Chicago Blackhawks. A nezapomínejme ani na Rakušana Marca Rossiho, jehož z deváté příčky ulovila Minnesota.

Leon Draisaitl (29) a Ryan Nugent-Hopkins (93).

Co mají tito mladíci společného? Jejich vzorem je Leon Draisaitl, který ukázal, že i v zemích, kde hokej nehraje prim, mohou vyrůst nadstandardní hráči. „To, jak si počíná v NHL, je naprosto neskutečné. Celá řada dětí k němu vzhlíží a chce být jako on. Pro náš hokej udělal strašně moc,“ prohlásil Stützle.



„Určitě se shodneme, že Leon je neobyčejným hráčem, který ještě neřekl poslední slovo. Stále má co ukázat. Doufám, že se nám podaří jít v jeho šlépějích a udělat v zámoří dobrou reklamu pro německý hokej,“ řekl Seider pro oficiální web NHL.

Jeho přání se jeví býti reálnou záležitostí, což musí v českých fanoušcích probouzet nemalé obavy. Zatímco Draisaitlovi rostou na domácí scéně zdatní konkurenti, noví Pastrňákové nebo Voráčkové jsou zatím v nedohlednu.