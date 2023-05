Švédové na Českých hrách udolali Finsko, prodloužení rozhodl Lindholm

Výběr Tre kronor otevřel skóre ve 13. minutě. Po kombinaci s Peterssonem zakončoval Lindholm, brankář Heljanko sice dokázal kotouč s obtížemi zastavit, ale Petersson ho našel pod jeho betonem a pak už měl při doklepnutí do prázdné branky snadný úkol. Švédové měli brzy nato možnost zvýšit v přesilovce, ale nevyužili ji.

Sami pak ve druhém dějství faulovali dvakrát v rychlém sledu, Lindberga následoval po minutě na trestnou lavici Sörensen a Finové v dvojnásobné početní výhodě trestali - po 36 sekundách vyrovnal Hartikainen.

V 37. minutě se blýskl nádhernou akcí Raymond, na jejím konci naservíroval puk před takřka prázdnou branku Tömmernesovi a Švédové znovu vedli. Jen 25 sekund před sirénou ale znovu vyrovnal povedenou střelou přes obránce Suomela.

Švédští hokejisté oslavují vstřelený gól.

V úvodu třetí části fauloval Ruohomaa, ale po chybě Švédů udeřili v oslabení Finové a šli poprvé v utkání do vedení, když Oksanen po Anttilově střele zakončoval při dorážce do odkryté branky. S nápravou přispěchali Švédové necelé čtyři minuty před vypršením základní hrací doby, když po přesilovkové souhře poslal zápas do prodloužení Zetterlund.

Nastavovalo se nakonec jen minutu a 28 sekund. K Lindholmovi se po souhře s Peterssonem vrátil s trochou štěstí puk do prostoru mezi kruhy a švédský útočník z dobré palebné pozice nezaváhal.