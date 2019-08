Světový pohár poprvé bez Česka? Podle expertů pravděpodobná varianta

Praha Českému hokeji se mezinárodní špička nadále vzdaluje. Dalším dokladem nepříjemného faktu je varianta, že by na příštím Světovém poháru za dva roky mohl poprvé scházet výběr České republiky. Místo toho by hokejisté nastoupili jen v rámci společného týmu Evropy.

V roce 2004 sahal hvězdami nabitý národní tým na prestižním turnaji po finálové účasti. Na dalším a zatím posledním ročníku před třemi lety už z toho nebyl ani postup ze skupiny. A teď to vypadá, že se s českými týmem na dalším Světovém poháru už nepočítá.

V rámci jednání o nové kolektivní smlouvě mezi NHL a hráčskou asociací se mluví o možnosti, že příští Světový pohár nahradí Utkání hvězd v roce 2021. Mezinárodní turnaj by se tak odehrál uprostřed sezony, navíc ve zkrácené podobě za jeden týden. Dosud se Světový pohár konal vždy na začátku září a bez přípravných zápasů trval zhruba čtrnáct dní.

e tedy nasnadě, že by se formát turnaje musel výrazně proměnit. Kanadská televize Sportsnet předpovídá zúžení na šest celků: Kanadu, USA, Švédsko, Rusko, Finsko a tým Evropy. Ano, bez české reprezentace. „Sorry, ale na samostatný konkurenceschopný tým to není,“ predikují v zámoří.

Důvod? Prý nevýrazný výkon na posledním podniku v září 2016. Šest gólů za tři zápasy, celková bilance jedna výhra, jedna prohra a jedna porážka po nájezdech. Výsledkem bylo šesté místo z osmi účastníků.

Na stejném turnaji tehdy naopak překvapil při premiérové účasti smíšený výběr Evropy. Modrobílé barvy oblékli hráči z NHL osmi národností včetně Slovenska. Evropané se nakonec probili až do finále, kde ve dvou zápasech podlehli šampionům z Kanady.

Nedáme dohromady tým, říkají Prospal a Eliáš

Za dva roky by se mohly řady evropské reprezentační skládanky rozrůst také o české hokejisty. Cenou za to by však byla absence samostatného výběru České republiky.

„Nelíbí se mi to. Pořád si myslím, že jsme hokejová země, ale tímhle krokem přicházíme o postavení na světové špičce,“ nesouhlasí s možnou změnou bývalý útočník Václav Prospal. „Nic proti Němcům, Švýcarům nebo Slovákům, ale když budeme na stejné soupisce jako oni, přijdeme o svoji identitu.“

Další někdejší reprezentant Patrik Eliáš uznává, že je takový krok logický. „Prostě nedosahujeme kvalit těch nejlepších týmů. Je nepříjemné si to přiznat, ale je to tak. Také chápu, že z časových důvodů nedává smysl pořádat turnaj s osmi týmy. Dva výběry by se musely eliminovat a volba padla na nás. Z pohledu kvality hokeje je to ale bohužel logický krok,“ říká Eliáš.

Další indicií pro vyřazení národního týmu je klesající počet českých hokejistů v NHL, na nichž by vzhledem k termínu skladba soupisky stála. Na posledním Světovém poháru bylo v sestavě hned šest borců bez smlouvy v nejlepší lize světa, která turnaj pořádá.



„A bude jich čím dál méně. Nedali bychom dohromady silný tým, což bohužel reflektuje současné postavení našeho hokeje,“ myslí si Prospal, který byl na posledním SP jedním z asistentů na střídačce národního týmu.

Eliáš souhlasí. „Jako hráč jsem ten turnaj (v roce 2004) zažil, setkává se tam absolutní špička. My teď zkrátka nemáme tolik dobrých hráčů na to, abychom zvládli hrát vyrovnaný hokej s těmi nejlepšími.“

Brankář Calgary David Rittich je naopak přesvědčený o tom, že by český tým ve špičkové konkurenci obstál. „Určitě máme na to postavit plnohodnotný tým. V NHL máme hodně šikovných kluků, mohli bychom konkurovat každému,“ míní gólman.

Na definitivní podobu i finální termín dalšího Světového poháru si ale ještě musíme počkat.