Pozor na ně! Švýcaři na MS zběsile posilují. Bookmakeři: Jsou lepší než Češi

Pokud byste si na zlato Švýcarů vsadili u tuzemských sázkových kanceláří před turnajem tisícovku a zvítězili byste, přistálo by vám na účtě nějakých 12 tisíc. Teď už je kurz výrazně níž, třeba Tipsport hodnotí šance borců s helvétským křížem na prsou v poměru 5,8:1.

Není divu, vždyť mužstvo kouče Patricka Fischera zatím exceluje. 7:0 se Slovinskem, 3:0 s Norskem, 5:0 s Kazachstánem. Bez chyby.

Na silnější soupeře Švýcarsko teprve narazí, ovšem ještě větší respekt než dosavadní výkony budí jen prostý pohled na zaplňující se soupisku. Zatímco ostatním celkům odmítal na šampionátu účast jeden hvězdný hráč za druhým, loňský neúspěšný čtvrtfinalista slýchá: „Jasně, přijedu!“

V prvním útoku tak řádí zkušený Nino Niederreiter z Winnipegu, do druhé formace zase k Denisi Malginovi (Colorado) proti Kazachstáncům naskočil Kevin Fiala. Křídelníka Los Angeles trápilo zdraví, ale mistrovství světa pro něj bylo až příliš velkým lákadlem.

Kurzy na zlato MS v hokeji 2023 Tipsport

Švédsko 4,4

Finsko 4,6

Kanada 5

Švýcarsko 5,8

Česko 8 Fortuna

Kanada 4,6

Finsko 4,8

Švédsko 4,8

Švýcarsko 6,2

Česko 8

Švýcaři po jeho nedělním příjezdu dokonce svolali tiskovou konferenci, na níž vykládal: „Nejsme velká země, ovšem pořád jsme nedosáhli svého cíle.“

Dosavadním maximem švýcarského hokeje na světovém šampionátu jsou stříbra z let 1935, 2013 a 2018. Je celkem jasné, na co Fiala narážel.

Ostatně ani Nico Hischier, kapitán New Jersey a elitní centr NHL, nepochybuje, že může mužstvo dosáhnout až na příčku nejvyšší. „Chceme se stát mistry světa. Nebude to jednoduché, ale možné to je. Máme ohromného týmového ducha,“ líčil nadšeně.

Hischier po vypadnutí Devils ze zámořského play off nasedl na letadlo i společně s obráncem Jonasem Siegenthalerem, v Rize by poprvé měli naskočit do čtvrtečního utkání se Slovenskem.

Filip Hronek (vlevo) z Detroit Red Wings brání Nica Hischiera z New Jersey Devils.

Lehkou kaňkou je neúčast gólmana Akiry Schmida. Parťák zmíněných borců z New Jersey přijet chtěl, klub ho ale neuvolnil. Kvůli zdravotním trablům nedorazili ani Roman Josi, Timo Meier se omluvil, protože jej čeká jednání o smlouvě.

Před sebou mají Švýcaři tři papírově nejtěžší skupinové souboje. Po Slovácích je ve dvou dnech čekají Češi a Kanaďané, na závěr pak domácí Lotyši. Pokud se nestane nic senzačního, projdou do čtvrtfinále. Turnaj rozehráli parádně. A pak?