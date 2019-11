Tampa si poradila ve Stockholmu proti Buffalu i podruhé, tentokrát vyhrála 5:3

Stockholm Hokejisté Tampy Bay zvítězili i ve druhém utkání NHL Global Series ve Stockholmu proti Buffalu. Lightning zdolali Sabres 5:3 a navázali na páteční výhru 3:2. V dresu vítězů se představili obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát. Dvěma góly k výhře Tampy Bay přispěl Pat Maroon.

Devětadvacetiletý Rutta nastoupil teprve do třetího zápasu v sezoně. V pátečním souboji ho trenér Jon Cooper posadil mezi náhradníky. „Chtěl jsem si tady zahrát o to víc, protože mám tady ségru, která ve Švédsku žije. Přijel taťka. Je to super mít takové štěstí zahrát si NHL v Evropě. Je to pecka,“ řekl Rutta pro ČTK a idnes.cz.



Buffalu podle očekávání scházel útočník Vladimír Sobotka, který z prvního duelu odstoupil v první třetině po bodyčeku Nikity Kučerova.

Sabres začali aktivně a střeleckou převahu zužitkovali v desáté minutě. Marcus Johansson přihrál do pravého kruhu Samu Reinhartovi, jehož zakončení se od tyče a od zad brankáře Curtise McElhinneyho odrazilo za brankovou čáru. Reinhart navázal na dvě trefy z předešlého duelu. „Nástupy do obou zápasů mělo Buffalo lepší než my, ale našli jsme vždycky cestu, jak udělat dva body,“ uvedl Rutta.

Tampa Bay poté nabídla soupeři přesilovku, kterou ale i s přispěním Rutty, jenž tělem obětavě zblokoval tvrdou střelu Jacka Eichela, ubránila.

Lightning odpověděli v 18. minutě v početní výhodě, kdy se střela Yanniho Gourdeho odrazila od Maroona do branky. Vzápětí se blízko ocitl Palát, ale po přihrávce Anthonyho Cirelliho se netrefil.

Ve 22. minutě Tampa Bay v přesilové hře otočila skóre. Brayden Point nabil na střelu Victoru Hedmanovi, který zamířil přesně do horního růžku. Tři sekundy před koncem druhé části se před brankou Sabres nejlépe zorientoval Maroon a podruhé se zapsal mezi střelce.

Zkraje třetího dějství se Buffalo dostalo do přečíslení dvou na jednoho, přihrávka Jimmyho Veseyho však na Caseyho Mittelstadta díky Ruttovi neprošla. Sabres se ale nakonec dočkali a Victor Olofsson snížil.

Lightning ale nepřipustili drama a dvěma zásahy Gourdeho a Mathieua Josepha během 67 sekund poslali floridské mužstvo do třígólového trháku. Buffalo zkusilo hru bez brankáře a Maroon ve snaze zkompletovat hattrick nastřelil tyč. Nakonec se ale na opačné straně prosadil kapitán Sabres Jack Eichel, jenž stanovil finální výsledek. Tampa Bay zvítězila ve třetím z posledních čtyř zápasů, Buffalo prohrálo popáté za sebou.

„Včera jsme hráli lépe. Buffalo mělo dneska více ze hry. Výborně nám zachytal brankář, dali jsme góly z šancí, co jsme měli, takže pozitivní zápas,“ prohlásil Palát.

Také druhý duel ve švédské metropoli byl vyprodán. Do haly Ericsson Globe zavítalo 13.339 fanoušků. Další utkání NHL v Evropě se uskuteční v příštím ročníku. Boston a Nashville načnou sezonu zápasem v Praze a Colorado s Columbusem se později dvakrát střetnou v Helsinkách.