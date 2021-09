Podle Antoše by měl Král odstoupit. Tyhle věci mě nezajímají, řekl Jágr

„Prosím vás, já naposled četl noviny v roce 1998. Já vůbec nic nevím, noviny nečtu. A abych pravdu řekl, tak tyhle věci mě ani nezajímají. Že někdo něco napíše.. Já už jsem si zvyknul,“ řekl Jágr.



Majitel a hráč kladenských Rytířů je přitom jedním z jedenácti zástupců Výkonného výboru ČSLH, který disponuje pravomocí odvolat jakéhokoliv svého člena, tedy i prezidenta, v případě jednání neslučitelného se zájmy svazu. K tomu je potřeba souhlas dvoutřetinové většiny ze všech členů.

Daniel Sadil, který figuruje v komisi mládeže VV, označil Krále za „férového člověka, který by nikomu neublížil“.



„Nechci dělat žádné závěry, je to pro mě čerstvé. Očekávám, že nás o tom Tomáš informuje sám, a na základě toho budeme postupovat,“ dodal.

Kauza rezonuje hokejovým prostředím

Redakce iDNES.cz se spojila s některými hokejovými legendami. Jak současné dění vnímají Vladimír Martinec, Milan Nový, Alois Hadamczik či expert České televize Milan Antoš?

„Je to hodně silné kafe. Není to příjemná situace, českému hokeji něco takového rozhodně nepřidá. Netušil jsem to, ale o každém se něco vykládá. Mohu říct jen to, že pan Král je vzdělaný člověk, který se ke mně i k hráčům vždy choval slušeně,“ prohlásil Hadamczik.



„Určitě mě to překvapilo. Historii pana Krále jsem nikdy tolik nesledoval, ale něco takového jsem opravdu nečekal,“ navázal Antoš, který už v minulosti patřil k velkým kritikům dění na svazu.



„Na druhou stranu musím uznat, že dokázal zabezpečit chod svazu a získat pro něj dost financí, čehož nebyl nikdo další schopen. V tomto ohledu odvedl dobrou práci,“ uvedl expert České televize.

S tímto názorem se ztotožnil i trojnásobný mistr světa Vladimír Martinec. K samotnému obvinění se ale vyjadřovat nechtěl: „Nevím, jak to okomentovat.“

V podobném duchu se k aktuálnímu dění vyjádřil i kanonýr Milan Nový.

„Takových zpráv koluje spoustu. Nevím, jestli vycházejí proto, že chce někdo někomu třeba ublížit ... Pana Krále znám dlouhou dobu. Když jsme s ostatními legendami českého hokeje něco potřebovali, vždycky nám vyšel vstříc.“



Nabízí se otázka, co bude následovat. Zůstane Král ve funkci, nebo z ní odstoupí?



„Každý by si měl sáhnout do vlastního svědomí a mít svůj rozum. Názor mám, ale nebudu se do toho motat. Ať si to vyřídí ti, kterých se to týká. I jinde jsou takoví, kteří jsou podezřelí, a nic se neděje,“ prohlásil Martinec.

„Jestli jde o pravdivé informace, asi by měl odstoupit. Pokud v minulosti dělal věci, které nejsou v jednadvacátém století přípustné, měl by si z toho sám vyvodit nějaký závěr a postavit se k tomu,“ zdůraznil Antoš.



Zároveň uvedl, že Král by měl post prezidenta svazu opustit nejen na základě zveřejněných informací o své minulosti, ale také kvůli mizerným výsledkům českého hokeje v porovnání se zbytkem světa.



„Po sportovní stránce je to opravdu tragédie. Jen poslední rok nám ukázal, že všechny reprezentační výběry jsou až sedmé na světě, což je oproti době, kdy pan Král ještě nebyl ve funkci, obrovský ústup,“ dodal.