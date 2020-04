Nejstarší z tria Zohornů: Konec Chabarovsku v KHL? O tom nic nevím. Ale nyní netuším, kde budu hrát

Celosvětová pandemie koronaviru způsobujícího nemoc covid-19 bude mít obrovský vliv také na ekonomickou situaci ve sportu.

Už nyní je jasné, že do příští sezony ruské KHL nevstoupí kvůli finančním problémům Admiral Vladivostok, před pár dny se objevila zpráva, že podobný osud potká i Amur Chabarovsk, kde působilo hned pět českých hokejistů v čele s dvaatřicetiletým reprezentačním útočníkem Tomášem Zohornou.

„Dle mých informací to ale není pravda, normálně by se mělo pokračovat,“ říká v rozhovoru pro LN nejstarší z trojlístku hokejového klanu, který tvoří s bratry Hynkem a Radimem.



Ten se dokázal prosadit až do národního týmu.

Lidovky.cz: Jste v kontaktu s vedením ruského klubu?

Úplně v pravidelném ne, uvidíme, co bude za měsíc dva. Jak se celkově situace vyvine.

Lidovky.cz: Jak vůbec vnímáte současnou situaci, která u nás i ve světě panuje?

Člověk to samozřejmě sleduje. Pořád nevíme, jak to bude dál a jaké dopady si sport z celé pandemie odnese. Nekouká se na to dobře, ale nic s tím neuděláme. Takže jsem, asi podobně jako ostatní, v takovém vyčkávacím režimu.

Lidovky.cz: Kabinu v Chabarovsku jste sdílel s bratrem Hynkem, Michalem Jordánem, Ondřejem Vitáskem a Markem Langhamerem. Čím to, že klub naplnil limit v počtu cizinců jen Čechy?

V Chabarovsku jsme před pár lety začínali já a Honza Kolář, tak jsme asi českému hokeji udělali dobrou reklamu. (směje se) Ne, důvěry od klubu jsme si hodně vážili. Musím říct, že všichni jsme si naše společné angažmá užívali. V minulých letech tu hráli třeba Finové, Švédové nebo i Kanaďané, ale když můžete v kabině mluvit česky, je to určitě plus. Pro mě bylo i skvělé, že přišel právě brácha, hodně času jsme trávili spolu. Třeba oproti minulé sezoně, kdy hrál Hynek ve Finsku, a ve spojení jsme byli jen přes telefon, to byla příjemná změna.

Lidovky.cz: Předpokládám, že po skončení této sezony muselo převládat spíše zklamání, protože play-off vám uteklo jen o dva body…



Ano, bylo to opravdu o kousek. Během sezony jsme ztratili spoustu zápasů, které jsme vůbec nemuseli prohrát. Na konci základní části jsme se ocitli v situaci, kdy se muselo vyhrávat. Docela se nám i dařilo, ale body, o které jsme přišly v průběhu ročníku, nám v konečném součtu chyběly. Trochu jsme to nechali na poslední chvíli, což se nám vymstilo.

Lidovky.cz: Vyplňujete volný čas tréninkem? Začínáte se individuálně připravovat na příští sezonu?

Ano, už pomalu začínám. Chodím běhat, sám i se psem, doma se snažím posilovat. Volný čas trávím buď doma, nebo chodíme s bráchou na ryby, ale samozřejmě bych si přál, aby se vše vrátilo do normálu a všichni mohli začít opět normálně žít.

Lidovky.cz: A kde budete pokračovat? Po sezoně vám skončila v Chabarovsku smlouva.

Nějaké nabídky jsem obdržel, ale žádná zatím není na stole. Jsem ve spojení se svým agentem, který vše řeší. Kluby se momentálně věnují jiným záležitostem. Jak jsem říkal, všichni čekají, co bude a jak je současná situace ovlivní po ekonomické stránce.

Tomáš Zohorna Datum narození: 3. ledna 1988

3. ledna 1988 Místo narození: Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Kariéra: Pardubice, Hradec Králové, Drummondville (juniorka NHL), Vsetín, Chrudim, Chabarovsk.

Pardubice, Hradec Králové, Drummondville (juniorka NHL), Vsetín, Chrudim, Chabarovsk. Úspěchy: mistr ČR 2010 a 2012, účastník tří MS a ZOH 2018.

mistr ČR 2010 a 2012, účastník tří MS a ZOH 2018. Zajímavosti: s bratry Hynkem a Radimem se všichni narodili v Havlíčkově Brodě, každý začínal v jiném klubu. Hynek v Hradci, Radim v rodném městě. Tomáš má dva tituly s Pardubicemi, bratři taktéž dva, ovšem s Kometou.

Lidovky.cz: Máte po pěti letech v Rusku stále chuť hrát v zahraničí, nebo už byste preferoval návrat domů do Česka?

Pro mě i nadále zůstává prioritou cizina. V Chabarovsku jsem prožil krásných pět sezon, a když se s vedením klubu na všem domluvíme, rád bych tam pokračoval. Ale to je ještě daleko.

Lidovky.cz: Hokeji se věnují také vaši mladší bratři Hynek a Radim. Kdo z vás tří měl pro hokej nejlepší předpoklady a největší talent?

Těžko říct. Všichni jsme se dokázali prosadit už v mládežnických kategoriích a nepatřili jsme mezi hráče, kteří šli výkonnostně nahoru třeba až jako dorostenci nebo junioři. Každý jsme trochu jiný. O tom, kdo z nás byl nejlepší, si asi popovídáme, až všichni skončíme s hokejem a shrneme si své kariéry.

Lidovky.cz: Miloš Říha, v posledních dvou sezonách reprezentační kouč, na vás hodně sázel, často jste spolu hráli v jedné pětce, byl s vámi spokojený. Věřili jste, že byste se mohli probojovat společně až na mistrovství světa?

Když jedeme na jakoukoliv akci národního týmu, snažíme se odvést stoprocentní výkon. Jsem rád, že s námi trenér Říha byl spokojen. S Hynkem a s Radimem jsme se o tom bavili a říkali si, že v naší hře stále byly nějaké mezery, a že kdybychom spolu nastupovali častěji, mohlo to být ještě lepší. Ale bylo to super. Užívali jsme si každý zápas, každý turnaj. Veškerý čas jsme trávili spolu, pro nás všechny se jednalo o skvělý rok. Do začátku mistrovství ale stále zbývalo hodně času, čekala nás celá řada přípravných zápasů a mohlo se stát v podstatě cokoliv. Samozřejmě to zamrzí, ale v aktuální situaci na to ani nemyslím a uvědomuji si, že jsou na světě důležitější věci.

LN Váš nejmladší bratr Radim zaujal skauty ze zámořské NHL, podle jeho agenta se na něj vyptávalo devět týmů...

Kdyby mu to nakonec vyšlo, bylo by to super. Celou rodinu těší, že je o něj v zámoří zájem. Sledovat ho na ledě vedle Connora McDavida či Alexe Ovečkina nebo proti nim, to by byla naprostá paráda.

Lidovky.cz: Sledoval jste kvůli němu pravidelně extraligu? A také kvůli svým Pardubicím, které až do posledního kola bojovaly o záchranu?

Když můžu, tak zápasy obou bratrů sleduji. V této sezoně jsem se poměrně často díval na Mladou Boleslav (za ni Radim nastupoval), stejně jako před rokem na finské Lahti nebo ještě dříve na Kometu Brno, kde působil Hynek. V Pardubicích mám spoustu kamarádů, držel jsem jim palce. Těší mě, že se jim podařilo extraligu udržet, a doufám, že v příštích letech se celý klub zase zvedne.