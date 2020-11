Kousal měl řídit pod vlivem kokainu, Pardubice hrozí kanonýrovi vyhazovem. Na testy půjdou i další hráči

Pardubice Vedení hokejistů Dynama Pardubice vyřadilo z kádru elitního útočníka Roberta Kousala. Podle informací MfDnes měl třicetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi v tomto týdnu při policejní kontrole pozitivní orientační test na kokain.

„Na základě informací z médií jsme Roberta Kousala vyřadili z týmu. Do oficiálního stanoviska Policie ČR nebude u mužstva. Jakmile bude jasné stanovisko Policie ČR, dáme oficiální vyjádření, jak budeme situaci řešit,“ uvedl člen představenstva a sportovní ředitel klubu Dušan Salfický na webu Dynama.

V případě, že se informace potvrdí, jeden z nejlépe placených hráčů v klubu předčasně skončí. „Pokud se oficiálně prokáže pozitivní test na drogy, okamžitě s ním ukončíme smlouvu,“ prohlásil majitel klubu Petr Dědek na twitteru.

Podle MfDnes zastavila policejní hlídka Kousala v úterý po 13. hodině. „Mohu potvrdit, že muž ročník 1990 měl při orientačním testu pozitivitu na kokain. Muž byl podroben dalšímu vyšetření biologického materiálu. Jeho výsledky policii zatím známy nejsou,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie auto zastavila proto, že řidič nerespektoval přikázaný směr jízdy při výjezdu od čerpací stanice.



„Přál bych si, aby byly testy krve negativní. Moc bych si to přál, ale víc říct teď nemůžu. Pokud to bude jinak, tak se tak zkrátka stane,“ prohlásil pro iSport.cz majitel klubu Petr Dědek.



Rodák z Vyškova se vrátil do Pardubic před rokem po pěti sezonách strávených na angažmá v zahraničí. V aktuálním extraligovém ročníku odehrál šest zápasů a připsal si gól a asistenci.

Kousal není prvním hráčem Pardubic, který se ocitl v podobných problémech. V červnu 2018 policisté při kontrole odhalili kokain v těle obránce Petra Čáslavy.