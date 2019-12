Trenérská šikana. Urážky i kopance. NHL překonává své MeToo

Crawford se po vyšetřování vrátí v lednu k hokejistům Chicaga Hokejový trenér Marc Crawford se po měsíčním vyšetřování vrátí v lednu do funkce asistenta kouče v Chicagu. Vítěze Stanley Cupu z roku 1996 s Coloradem obvinili někteří z jeho bývalých svěřenců z násilného a urážlivého chování. Osmapadesátiletý Crawford se za své jednání v pondělí omluvil. Mezi hokejisty, kteří proti němu v minulých týdnech vystoupili, byli Sean Avery, Harold Druken, Patrick O'Sullivan a Brent Sopel. Hráči tvrdili, že je Crawford ve vzteku mimo jiné kopal či škrtil. Vedení Chicaga odstavilo Crawforda na začátku prosince od mužstva a začalo jeho chování za pomoci právnické firmy vyšetřovat. V pondělí Blackhawks uvedli, že kouč už v roce 2010 vyhledal kvůli svému chování odbornou pomoc a dochází na terapie. Do pozice asistenta hlavního trenéra Jeremyho Collintona by se měl vrátit po 2. lednu. Na Crawfordovo jednání upozornili jeho bývalí svěřenci poté, co byl z nevhodných činů obviněn kouč Bill Peters. Tehdejší trenér Calgary v minulosti rasisticky urazil svěřence nigerijského původu a dopustil se fyzického násilí mimo jiné na českém obránci Michalu Jordánovi. U hokejistů Flames kvůli tomu koncem listopadu skončil. Crawford byl hlavním trenérem v Coloradu, Vancouveru, Los Angeles, Dallasu a Ottawě. V roce 1995 získal cenu pro nejlepšího kouče NHL, o rok později dovedl Avalanche k zisku Stanley Cupu. V roce 1998 byl hlavním koučem Kanady na olympijském turnaji v Naganu, kde největší favorité na zlato vypadli v semifinále s Českem. Crawford byl kritizován mimo jiné za to, že neposlal do rozhodujících nájezdů nejproduktivnějšího hráče historie Waynea Gretzkého.