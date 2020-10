Treťjak odmítá kritiku okolo ruské nominace: I mladí jsou vůdci, pořád je to národní tým

Moskva Ruská nominace hráčů do 20 let na turnaj Karjala vzbudila na reprezentační scéně rozruch. Rozhodnutí tamní federace se nelíbí Švédům, Finům ani českému svazu. Na stupňující se kritiku zareagoval nejvyšší muž ruského hokeje Vladislav Treťjak. Ten argumentuje, že se stále jedná o národní výběr země a je potřeba to respektovat.

„Pořád je to národní tým. Sdružuje mladé hráče, kteří jsou vůdčími postavami a v zápasech Ruska jsou připravení odevzdat maximum," připomíná Treťjak v prohlášení Ruské hokejové federace. Během čtvrteční tiskové konference se proti nasazení ruských mladíků ostře ohradil kouč českého národního týmu Filip Pešán. „Jejich nominace turnaj degraduje. Vidím v tom jasný záměr vymyslet pouze program pro jejich dvacítku před mistrovstvím světa na přelomu roku. A není to úplně fér. Mohli jsme se dohodnout a udělat z Karjaly turnaj dvacítek, aby to bylo fér pro všechny. Ale musím to respektovat," řekl. Treťjak však hájí poskládání ruského národního týmu pouze z juniorů s tím, že nejpádnějším důvodem byla koronavirová pandemie. „Poslat na turnaj tak mladou soupisku nebylo snadné rozhodnutí. V současnosti však nemůžeme riskovat zdraví našich hráčů, kteří se plně nezotavili po prodělání koronaviru, jehož důsledky jsou závažné a nepředvídatelné."

Hvězdy nemohou, hráči se musí zotavit z covidu Zdůraznil, že v KHL se objevilo na čtyři stovky případů nákazy nemocí covid-19. Většina hráčů si podle Treťjaka prošla komplikacemi, které vyžadovaly delší zotavení. „Po pečlivém prostudování zdravotního stavu kandidátů do národního týmu jsme se rozhodli vytvořit mužstvo mladých hráčů, kteří prošli naším výchovným systémem. Úkol byl jasný - vytvořit konkurenceschopný kádr hrající podle moderních hokejových strategií,” vysvětluje legendární brankář. Rusové neposílají tak mladé mužstvo na některou z akcí Euro Hockey Tour poprvé. Stejný model vyzkoušeli už na loňských Švédských hrách, kde dostali šanci hráči z ročníků 1995 až 1999. Na současné soupisce pro Karjala Cup mají i čtyři borce z prvního kola letošního draftu NHL. Brankáře Jaroslava Askarova z Petrohradu (11. celkově), obránce Šakira Muchamadulina a útočníky Rodiona Amirova (oba Ufa) a Jegora Činachova z Omsku. „Mladý národní tým na Karjala Cupu je výzvou pro Ruskou hokejovou federaci, ale především je to výzva a největší motivace pro samotné hráče. Jsme přesvědčení, že to bude přínosem pro ruský i světový hokej,” míní Treťjak. Ostatní výpravy berou také mladíky Český národní tým na jejich soupisku reagoval nasazením osmi mladých hráčů, kteří by měli tvořit jádro reprezentace do 20 let na blížícím se mistrovství světa juniorů v Edmontonu, a vedle Ruska bude mít na první mezinárodní akci sezony nejvíce mladíků. Švédsko bere na Karjala Cup ze stejné věkové kategorie obránce Mattiase Norlindera (Frölunda), Nilse Lundkvista (Lulea) a útočníka Jonatana Berggrena (Skelleftea). Za domácí Finsko nastoupí pouze bek Axel Rindell z Jukuritu. Švédsko a Finsko postaví výběry výhradně z domácích lig, jejich trenéři sestavili převážně mladší týmy. Nominace Suomi původně zahrnovala i borce Jokeritu Helsinki z KHL, trenér Jukka Jalonen však musel všechny tyto hráče škrtnout. „Pro nás i vedení švédského a finského hokeje je těžce akceptovatelné, že ruská strana pošle na seniorský turnaj juniorské mužstvo,” připustil generální sekretář Martin Urban. „Navíc jsme se to dozvěděli pouze z médií minulý týden. Od té doby se snažíme intenzivně jednat tak, aby Rusko respektovalo turnaj a vyslalo na něj mužstvo, které je dospělé. V těchto jednáních budeme pokračovat,” upřesnil. Vedení ruské federace na tato slova ovšem reaguje tím, že si cení přístupu všech tří národních svazů účastnících se Euro Hockey Tour a snahy odehrát turnaj navzdory obtížné pandemické situaci v Evropě. „Naším společným cílem je udržet mezinárodní hokej při životě v této těžké době,” hájí aktuální kroky Treťjak. Šéf ruské federace volí diplomatická slova, aby uklidnil rozjitřenou situaci. Zároveň však obratně vysvětlil nechuť KHL pouštět své největší hvězdy a také snahu zajistit juniorské reprezentaci kalendář zápasů před světovým šampionátem v Kanadě. Změní po nátlaku ostatních výprav ještě svůj postoj?