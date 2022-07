V NHL se přestupuje. Dres mění Palát i další Češi, Gaudreau míří do Columbusu

Nová smlouva, stejná adresa

Na poslední chvíli se několik známých hráčů dohodlo na pokračování ve svých dosavadních klubech. Ještě v úterý před sedmou hodinou večer edmontonského času psal vyhlášený novinář z kanadské televizní stanice TSN Darren Dreger, že si Evander Kane vyslechne nabídky jiných týmů.

Jenže v Edmontonu se jednalo a sám Kane před půlnocí oznámil na svém twitterovém účtu, že s Oilers podepsal novou čtyřletou smlouvu s ročním výdělkem 5,125 milionu dolarů.

„Velký podíl na mém rozhodnutí zůstat v Edmontonu měla příležitost, kterou jsem zde dostal před pouhými sedmi měsíci, ale také šance být součástí mistrovského týmu. Chci vyhrávat a věřím, že po podpisu této smlouvy budeme schopni správně doplnit sestavu, abychom společně dosáhli našeho cíle, tedy Stanley Cupu,“ napsal.

Zdálo se, že na trh zamíří také ruský centr Jevgenij Malkin. Avšak ani on se nakonec stěhovat nebude, podobně jako Kane se upsal na další čtyři sezony. Přání Sidneyho Crosbyho tak bylo vyslyšeno. Osobnosti Penguins Malkin i Kris Letang zůstávají.

„Chápeme, že spolu nemůžeme hrát věčně, ale doufáme, že ještě alespoň chvíli ano,“ mínil v polovině května Crosby. Pittsburgh nejprve prodloužil kontrakt s Letangem, nyní i s Malkinem. „Jsou to moji dva bratři. Jen je jeden Kanaďan a druhý Francouz. Přátelství přesahuje hokej, trávíme spolu obrovské množství času,“ rozplýval se Malkin.

Tučný kontrakt obdržel od Colorada další Rus, útočník Valerij Ničuškin. Vydělá si ročně stejně jako jeho starší krajan Malkin, jen s dvojnásobným trváním. Zůstat v předešlých klubech se rozhodli také Marc-André Fleury (Minnesota - dva roky), Filip Forsberg (Nashville - osm let) nebo Rickard Rakell (Pittsburgh - šest let).

Gaudreau volbou nového angažmá překvapil

Už předem bylo jasné, že Johnny Gaudreau končí v dresu Calgary a stává se největší hvězdou na trhu volných hráčů.

Flames mu podle Franka Seravalliho z Daily Faceoff nabídli roční plat deset milionů po dobu osmi let, šikovný útočník ale odmítl.

„Měli jsme dlouhý emotivní rozhovor, víc jsme pro jeho udržení v Calgary udělat nemohli,“ vyprávěl v rozhovoru pro TSN generální manažer Flames Brad Treliving.

O peníze nešlo, Gaudreau opustil kanadský celek z rodinných důvodů. Předpokládalo se, že zamíří do New Jersey, odkud pochází, jenže nakonec je vše jinak.

Osmadvacetiletý Američan, který posbíral v základní části uplynulého ročníku 115 bodů, překvapivě zakotvil v Columbusu, kde by si mohl zahrát v jedné formaci s Jakubem Voráčkem.

Blue Jackets dávali v poslední sezoně prostor mladým hráčům, teď ale ulovili velké jméno. S Gaudreauem podepsali sedmiletý kontrakt za 68,25 milionů dolarů (9,75 milionů dolarů ročně).

Kam zamíří volní Češi? V plánech Tampy nefigurují

Velký zájem klubů NHL se čekal o služby dvou bývalých opor celku Tampa Bay Paláta s Ruttou. Oběma skončila smlouva a měli řadu nabídek.

Jako první se dočkal Rutta. Následující tři ročníky bude oblékat dres Pittsburghu za celkových 8,25 milionu dolarů. Nové působiště našel i Palát, který opouští Tampu po deseti letech.

Od nadcházející sezony bude oblékat dres New Jersey. S Devils se domluvil na pětileté spolupráci za 30 milionů dolarů.

Lightning byli hodně aktivní. Na nových dlouholetých smlouvách se dohodli z pozic chráněných hráčů s obránci Erikem Černákem (na 8 let za celkových 41,6 milionu), Michailem Sergačjovem (na 8 let za celkových 68 milionů) a centrem Anthonym Cirellim (na 8 let za 50 milionů). Již dříve podepsala Tampa s Nickem Paulem (na 7 let za 20,05 milionu). Z trhu volných hráčů pak čerstvě přišli útočník Naměstnikov a obránci Cole s Fleurym.

Smlouvy rozdával i vítěz Stanley Cupu Colorado. Fin Arturri Lehkonen prodloužil o pět let za 22,5 milionu dolarů, obránce Josh Manson podepsal smlouvu na čtyři sezony za 18 milionů. Obrovskou investici udělali v St. Louis, když prodloužili o osm let s útočníkem Robertem Thomasem za lukrativních 65 milionů dolarů.

Původně chránění volní hráči Dominik Kubalík (Chicago) a Ondřej Kaše (Toronto) nedostali od svých dosavadních klubů kvalifikační nabídky a rovněž si tak otestovali svou cenu na trhu volných hráčů. Prvně jmenovaný si plácl s Detroitem na dva roky za celkových 5 milionů dolarů. Kubalík se tak v kabině potká s krajany Filipem Zadinou, Jakubem Vránou a Filipem Hronkem. Zato Kaše podle novináře Chrise Johnstona z TSN odmítl nabídku Toronta na jeden rok za jeden a půl milionu dolarů a za stejnou sumu i délku se upsal Carolině.

Urostlý obránce Andrej Šustr si po angažmá v Tampě a Anaheimu vyzkouší působení v týmu Minnesota Wild. Bude však muset bojovat o místo na soupisce, podepsal roční smlouvu na 750 tisíc dolarů.

Brankářské rošády pokračují, stěhují se i Češi

Stejně jako před loňskou sezonou, také letošní léto je plné brankářských přesunů. Ještě před otevřením trhu s volnými hráči se v rámci výměn stěhovali mimo jiné i Češi Petr Mrázek (vyměnil Toronto za Chicago) a Vítek Vaněček (vyměnil Washington za New Jersey). Na éru Ondřeje Pavelce bude nově ve Winnipegu za jasnou jedničkou Connorem Hellebuyckem navazovat David Rittich.

Colorado se i po triumfu ve Stanley Cupu rozešlo s Darcym Kuemperem, který zamířil do Washingtonu. Dvojici s Pavlem Francouzem u Avalanche nově utvoří Rus s bulharskými kořeny Alexandar Georgijev po výměně z Rangers. V Minnesotě vsadili na veterána Marca-Andrého Fleuryho a jeho nespokojeného konkurenta Cama Talbota vyměnili do Ottawy za dalšího brankáře Filipa Gustavssona.

Ambiciózní Toronto opustil kromě Mrázka i Jack Campbell, jenž nově podepsal Edmontonu. Týmu Austona Matthewse bude pomáhat k úspěchu nově složená dvojice Ilja Samsonov - Matt Murray. Za nejlepším brankářem uplynulé sezony Igorem Šesťorkinem v Rangers bude čekat na šanci slovenský veterán Jaroslav Halák.

Obránce Burns opouští San Jose

Po veteránech z útoku Patricku Marleauovi, Joe Thorntonovi či Joe Pavelskim opouští tým San Jose Sharks, který prochází generační obměnou, další známá tvář. Ofenzivní obránce Brent Burns posílí ambiciózní Carolinu.

V kabině se tak na místo Tomáše Hertla bude potkávat s jiným českým forvardem Martinem Nečasem. Říjnový otevírací duel nové sezony NHL v Praze mezi Nashvillem a San Jose tak ztrácí jednu z hvězd.