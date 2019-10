Tvrdý direkt pro Kometu. V derby prohrála doma se Zlínem 0:7

BRNO/PRAHA Hokejisté Komety Brno utrpěli v 8. kole extraligy doma debakl se Zlínem 0:7. Berani základ ke svému vysokému a překvapivě snadnému vítězství položili už v první třetině, kterou vyhráli 3:0.

Kometa tak prohrála poprvé v sezoně doma a po čtyřech utkáních, v nichž naplno bodovala. Zlín naopak navázal na páteční výhru s Pardubicemi a připsal si druhé vítězství sezoně.

Do zlínské branky dvacetiletý Huf a záda mu kryl o rok mladší Michal Kořének. Marek Čiliak, který přišel do Zlína v tomto týdnu hostovat právě z Komety, do utkání na vlastní žádost nezasáhl.

Liberec se vrátil do čela tabulky

Hokejisté Liberce porazili Olomouc 2:0 a po sobotní porážce v Kladně (3:5) uspěli v sedmém z osmi duelů v této sezoně.



O branky se postarali útočník Michal Bulíř a obránce Tomáš Havlín. Brankář Marek Schwarz vychytal při svém prvním startu v sezoně od začátku čisté konto. Hanáci prohráli potřetí za sebou.

Třinec doma vyhrál i popáté

Hokejisté Třince zvítězil nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení a udržel domácí neporazitelnost v této sezoně i v pátém utkání. Útočník Ocelářů Matěj Stránský dal dvě branky, kterými otočil stav z 1:2 na 3:2.

Poté úřadující mistr nevyužil 110 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem a Karlovy Vary srovnaly v 55. minutě. Zápas rozhodl Ondřej Kovařčík v čase 64:07. Energie prohrála popáté za sebou.

Vítkovice poprvé venku prohrály

Hokejisté Vítkovic prohráli v Plzni 1:4 a ve čtvrtém utkání venku v sezoně poprvé neuspěli. Západočeši si připsali druhou výhru za sebou a opět je táhl první útok. Gólově se prosadili Milan Gulaš i Tomáš Mertl.

Gulaš přidal i asistenci a vládne produktivitě už s 20 body. Ostravský tým se střelecky prosadil jen jednou v první třetině a poprvé v sezoně prohrál podruhé po sobě.



Výsledky 8. kola:

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Marcinko (Galvinš, Hrňa), 14. M. Stránský (Hrňa, Marcinko), 31. M. Stránský (Hrehorčák, Krajíček), 65. O. Kovařčík (Adamský) - 8. Koblasa (Flek), 10. Šenkeřík (Gríger, T. Rachůnek), 55. Stříteský (Šenkeřík, T. Rachůnek). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. Diváci: 4817.

Třinec: Kváča - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Krajíček - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - D. Květoň, Polanský, Adamský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina, Raszka.

Karlovy Vary: J. Bednář - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Gorčík - Vondráček, Skuhravý, Koblasa.

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Bulíř (L. Hudáček, T. Hanousek), 33. Havlín (Šmíd, P. Jelínek). Rozhodčí: Jeřábek, M. Sýkora - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6849.

Liberec: Schwarz - Šmíd, Hanousek, Derner, Havlín, Knot, Kotvan, Graborenko - L. Hudáček, Bulíř, Birner - Lenc, Filippi, Marosz - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Zachar, A. Musil, J. Vlach.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Valenta, Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Hlaváč - Kořenek, Klimek, Ostřížek - Irgl, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - V. Tomeček, Skladaný, Hecl.

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Gulaš (Čerešňák, Moravčík), 14. Kodýtek (Indrák), 32. Mertl (L. Kaňák, Gulaš), 59. P. Straka (Vráblík) - 12. Guman (Vopelka, D. Krenželok). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6, navíc E. Němec (Vítkovice) 10 min. Bez využití. Diváci: 5615.

Plzeň: D. Frodl - L. Kaňák, Moravčík, Vráblík, Pulpán, Čerešňák, M. Houdek - Gulaš, Mertl, M. Heřman - Indrák, V. Němec, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kolda, Roman Vlach, Rob - od 31. navíc Kantner.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, T. Černý, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk, Gregorc - Schleiss, O. Roman, Roberts Bukarts - Lakatoš, Vopelka, Kurovský - Mallet, E. Němec, Dej - Guman, Werbik, J. Baláž.

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 0:7 (0:3, 0:2. 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Fryšara, 17. Ferenc (Popelka), 17. Honejsek (Dufek, Řezníček), 28. Šlahař (Popelka, Fryšara), 33. Honejsek (Kubiš, Dufek), 50. Herman (J. Ondráček, D. Nosek), 59. Šlahař (Honejsek, Matyáš Hamrlík). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7545.

Brno: Vejmelka (28. Klimeš) - O. Němec, Svozil, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič, - L. Horký, Plekanec, Plášek - Lev, J. Hruška, Orsava - Jenyš, Kusko, Kucsera.

Zlín: Huf - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Matyáš Hamrlík - Dufek, Palmberg, Köhler - Okál, P. Sedláček, Herman - J. Ondráček, Honejsek, Kubiš - Šlahař, Popelka, Fryšara.