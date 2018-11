Třinec vyhrál popáté v řadě a dotáhl se na vedoucí Liberec

třinec Hokejisté Třince porazili v předehrávce 20. kola na svém ledě Litvínov 4:2 a v tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Liberec. Hosté v utkání dvakrát srovnali, poté co na góly Tomáše Marcinka odpověděli obránci Mathias Porseland a Jiří Hunkes. Jen dvacet sekund po vyrovnání na 2:2 rozhodl zápas ve 49. minutě Martin Adamský, pojistku přidal Aron Chmielewski.

Oceláři si připsali pátou výhru v řadě. Na Litvínov se jim tradičně daří - v posledních dvou letech s ním ztratili v osmi zápasech jen bod.



„Jsou to zlaté tři body. Litvínov hrál celkem dobře, měl více šancí v první třetině. Ve druhé jsme naopak převzali hru a na konci jsme to zlomili. Nevím, jestli jsme byli v zápase lepším týmem, ale našli jsme cestu k vítězství a to je vždy hlavní. To zvládají dobré týmy,“ uvedl Marcinko.



HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko, 36. Marcinko (Hrňa), 49. Adamský (Roberts Bukarts, Roth), 54. Chmielewski (O. Kovařčík) - 29. Porseland (F. Lukeš), 49. Hunkes (Baránek, M. Hanzl). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 5017.

Třinec: Hrubec - Roth, Krajíček, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera, Haman - M. Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Werek, Roberts Bukarts - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski.

Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, Hunkes, Baránek, Romančík, Suchánek, L. Doudera - J. Petružálek, J. Mikúš, Válek - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, M. Hanzl, Trávníček - Jurčík, Matoušek.

Tabulka: