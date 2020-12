Třinec zvládl přestřelku s Pardubicemi. Boleslav zase nadělovala, Liberec přehrál Kometu

Praha Hokejisté Třince si upevnili vedení v extraligové tabulce před Plzní, na níž mají nyní náskok tří bodů, přestože odehráli o dva zápasy méně. Slezané totiž v úterní dohrávce 7. kola porazili Pardubice 4:3. Skvělou formu potvrdila Mladá Boleslav slaví sedmé vítězství za sebou - tentokrát smetla Olomouc 6:1.

Negativní sérii pěti proher za sebou protrhl Liberec, jenž přetlačil brněnskou Kometu 2:1. Zlín doma podlehl Karlovým Varům 1:2 v prodloužení a v nastavení rozhodl také Litvínov, jenž udolal Vítkovice těsně 1:0. Roli favorita zvládl i Hradec Králové, který přejel České Budějovice 6:1. Další kolo extraligy se hraje v pátek.

Třinec - Pardubice 4:3

Pardubice domácímu favoritovi docela vzdorovaly a dvakrát dokonce vedly. Jenže na trefu Blümela z času 26:03, která znamenala vedení hostů 3:2 zareagoval vyrovnáním za pouhých 37 vteřin Roman, jenž po přihrávce Ondřeje Kovařčíka pálil z kruhu přesně k tyči. Byl to jeho první gól v extralize. Vítězný gól zaznamenal v polovině utkání Stránský, který trefil pravý horní roh branky. Pro něj to byla naopak už šestnáctá branka v sezoně.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Bylo to divoké utkání, výsledek se přeléval z jedné strany na druhou. Stálo nás to spoustu sil, protože Pardubice hrají hodně agresivně. U mantinelu v obranném pásmu jsou hodně důrazní, a taková hra bere energii. Kluci ale zabrali, zápas vydřeli a vybojovali tři body. Jsme za to moc rádi.“

Richard Král (Pardubice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, celou první třetinu jsme hráli slušně. Pak jsme udělali dvě školácké chyby, které by se nám neměly stávat. První dva góly jsme jim víceméně darovali, a to mělo vliv na další průběh zápasu. Sice jsme ještě rychle vyrovnali, ale ve druhé třetině byl Třinec lepší. Zase jsme udělali dvě zbytečné chyby, kdy jsme nechali volný střed hřiště a dostali jsme dva góly. Ve třetí třetině jsme už asi neměli síly, abychom to otočili. Třinec si to zkušeně pohlídal dozadu a víceméně nás k ničemu nepustil. A když už nás pustil, tak jsme ještě řešili situaci nahrávkou místo toho, abychom šli do koncovky. V závěru se musíme daleko více tlačit do střelby.“

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) Branky a nahrávky: 19. F. Zadina (Hrňa), 19. M. Stránský (M. Růžička), 27. Miloš Roman (O. Kovařčík, Kundrátek), 32. M. Stránský (Gernát) - 17. Paulovič (Camara, R. Kousal), 20. Poulíček (Svačina), 27. Blümel (Kusý). Rozhodčí: Kika, R. Svoboda - Malý, Pešek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Třinec: Kořenář - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Miloš Roman - Dravecký, Jašek, Hrehorčák. Trenér: Varaďa. Pardubice: Kantor - Nakládal, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Holland, Ďaloga, Vála - Mandát, Poulíček, Svačina - Tybor, R. Kousal, Camara - Claireaux, Anděl, Paulovič - Blümel, Matýs, Kusý. Trenér: Král.

Zlín - Karlovy Vary 1:2P

Ve vyrovnaném utkání se do vedení dostali ve 13. minutě domácí, když si Herman najel před branku na Köhlerovu přihrávku a nadvakrát procedil puk za Hamrlu. Varům se však podařilo krátce po změně stran vyrovnat díky Flekovi, který se prosadil po rychlém průniku po pravé straně. Ten samý hráč nakonec utkání také rozhodl - v prodloužení byl faulován, rozhodčí nařídil trestné střílení, které hostující útočník zvládl a prostřelil Kašíka.

Hlasy trenérů:

Robert Svoboda (Zlín): „Byl to pro nás těžký zápas, minulý v Liberci nás stál moc sil a dnes bylo vidět. Soupeř měl daleko lepší pohyb a byl nebezpečnější celý zápas. Musíme hráče pochválit, že to ubojovali, bod bereme. Tonda Honejsek nehrál pro drobné zranění, věřím, že na víkendový dvojzápas bude připraven.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Hodně ubojované a upracované vítězství. Stálo nás to mnoho sil a jsme rádi, že jsme dokázali vydřít vítězství. Jsem také rád, že se zápas povedl Patriku Hamrlovi, podržel nás a podal dobrý výkon. Utkání bylo vyrovnané, extra bod jsme si zasloužili. Byli jsme aktivnější, jen škoda, že jsme nerozhodli za tři body.“

PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1) Branky a nahrávky: 13. Herman (Köhler) - 24. Redlich (Flek, Šenkeřík), 65. Flek z trestného střílení. Rozhodčí: Pešina, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Zlín: Kašík - Ferenc, Řezníček, M. Novotný, D. Nosek, Gazda, Žižka, Dluhoš - Karafiát, Herman, Köhler - Vopelka, Hejcman, Ondráček - Šlahař, P. Sedláček, Kubiš - Václavek, Poletín, Okál. Trenér: R. Svoboda. Karlovy Vary: Hamrla - Šenkeřík, Rohan, Weinhold, Graňák, Zábranský, Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, T. Mikúš, Zabloudil - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Závar před brankou Zlína.

Mladá Boleslav - Olomouc 1:6

Boleslav potvrzuje, že má nejlepší formu v extralize. O sedmé vítězství za sebou rozhodla už v první třetině, kdy se dostala do vedení 3:0. Klíčové byly vlastně už první dva góly, které padly v rozmezí minuty a devíti vteřin. Poprvé skóroval Lunter, jenž dorážel do sítě Šťastného vyraženou střelu, podruhé Ševc, jenž si vyměnil puk s Najmanem, nabruslil si před branku a šikovně tečoval spoluhráčovu nabídku. Ševc pak ve 14. minutě těžil ze skvělého napadání rozehrávky soupeře a dal gól pěkným švihem k tyči.



Hlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme tři krásné góly. Ve druhé třetině jsme už trošku polevili, Olomouc nás zatlačila, ale rozhodující bylo, že nás podržel gólman, který tam měl několik těžkých zákroků. Za vítěznou sérii jsme samozřejmě rádi. Dalšího soupeře zatím neřešíme, dneska jsme vyhráli a to je teď důležité.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Do zápasu jsme vstoupili špatně, Boleslav vyhrála první třetinu 3:0. Ve druhé jsme se trošku zlepšili, měli jsme i nějaké šance, ale Boleslav byla produktivní, my ne.“

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 4. Lunter (D. Šťastný, Allen), 5. Ševc (O. Najman), 14. Ševc (Šidlík, R. Zohorna), 24. D. Šťastný (Ševc, Cienciala), 53. R. Zohorna (Jääskeläinen, D. Šťastný), 60. Pláněk (O. Najman) - 57. Valský (Valenta, Kusko). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj - Šidlík, Ševc, Allen, Pláněk, Bernad, Fillman - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - J. Stránský, A. Zbořil, Jääskaläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Bičevskis, Cienciala, J. Strnad. Trenéři: Rulík a Patera. Olomouc: Konrád (24. Lukáš) - Valenta, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, T. Černý, Rašner - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Kolouch, Káňa - Valský, Nahodil, Olesz - Gřeš, Kusko, M. Tomajko. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Martin Ševc z Mladé Boleslavi (vpravo) se raduje z třetího gólu.

Litvínov - Vítkovice 1:0P

Vítkovice se pod novým trenérem Holaněm snažily a bylo vidět, že nechtějí po předchozích nezdarech udělat hlavně chybu v obraně. Dokonce se mohly dostat do vedení, jenže Lakatoš trefil jenom tyčku... Ve třetí části zase neproměnil trestné střílení Marosz. A tak přišel trest v prodloužení. Uběhlo z něj pouhých čtrnáct vteřin, když Zdráhal prostrčil puk mezi Štenclovýma nohama a překonal u tyčky brankáře Svobodu bekhendem.

Hlasy trenérů:

Vladimír Országh (Litvínov): „My jsme samozřejmě rádi za výhru, i když jen dvoubodovou. Byl to bojovný zápas, v němž dominovaly obrany a bylo málo šancí na obou stranách. Měli jsme sedmiminutovou přesilovku, v níž jsme si ale vůbec nepomohli. Dokonce tam bylo proti nám i trestné střílení, v němž nás podržel brankář Godla. Dnes to bylo v první řadě o obranách a výborných výkonech brankářů, nás těší získané dva body.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Musím začít pozitivem - odehráli jsme dobré utkání. V první třetině jsme měli asi jen jedno přečíslení a soupeř nám toho moc nedovolil. Ve druhé třetině jsme byli trochu v křeči a odskakovaly nám puky, ale naštěstí skóre hrálo pro nás, když zůstalo 0:0. Třetí třetina byla pro nás paradoxně nejlepší i přesto, že jsme tam měli sedmiminutové oslabení. Hráči v čele s brankářem ho skvěle odbránili, za což jim moc děkuju. Měli jsme dokonce šanci dát gól z trestného střílení, nicméně ten zápas šel do prodloužení. V něm jsme sice rychle dostali gól, ale i přesto mám ze zápasu dobrý pocit.“

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 1:0 v prodl. Branka a nahrávka: 61. P. Zdráhal (Jarůšek). Rozhodčí: Pilný, Pražák - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 3:2, navíc R. Polák (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Štich, Cibulskis, Kudla, Demel - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, Gerhát, Válek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Trška, L. Kovář, R. Černý, Koch, Kubeš - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Kalus, Marosz, Dej - Mallet, Werbik, Dočekal - Fridrich, J. Mikyska, Lednický. Trenér: Holaň.

Souboj litvínovského hráče s vítkovickým.

Liberec - Kometa 2:1

Liberec, jenž byl odhodlaný prolomit sérii pěti porážek, hrál hodně koncentrovaně. Do vedení ho dostal Lenc, jenž po přihrávce do pravého kruhu zamířil nechytatelně k tyčce. Náskok v polovině utkání navýšil v přesilovce Bulíř, který šikovně tečoval Filippiho střelu z pravého kruhu. Hosté zápas ještě zdramatizovali díky Zaťovičově trefě z času 56:40, vyrovnat se jim však nepodařilo ani přes snahu v power play.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Branky a nahrávky: 11. Lenc (Rosandič, Birner), 29. Bulíř (Filippi, Šmíd) - 57. Zaťovič (Klepiš). Rozhodčí: R. Šír, Hejduk - Lučan, Kis. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Liberec: Kváča - Knot, Šmíd, Havlín, Rosandič, Kolmann, Derner - Lenc, Filippi, Birner - Zachar, Bulíř, A. Musil - J. Vlach, P. Jelínek, T. Rachůnek - Pekař, Hrabík, Průžek. Trenér: Augusta.

Brno: Vejmelka - Pyrochta, J. Zbořil, O. Němec, Freibergs, F. Král, Gulaši, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Vincour - Horký, Malý, Plášek - Kunc, Süss, M. Svoboda. Trenér: L. Zábranský st.

Jiří Patera vidí špatně přes clonícího soupeře.

Hradec Králové - České Budějovice 6:1

Domácí nenechali nikoho na pochybách, že jsou favoritem utkání a svých šest tref si rovnoměrně rozdělili do všech tří třetin. Nejdůležitější byly logicky první góly, které Východočechy uklidnily. Poprvé se radoval Orsava, který byl ve správnou chvíli na správném místě a dorazil kotouč do sítě, podruhé Růžička, jenž dorazil Smoleňákovu ránu. Hosté svůj jediný gól vstřelili za stavu 0:1, takže nic neřešil. Dal ho Christov dorážkou Raškovy střely do tyče.

Mountfield Hradec Králové - Madeta Motor České Budějovice 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Branky a nahrávky: 9. Orsava (F. Pavlík, Cingel), 11. V. Růžička ml. (Smoleňák), 35. Smoleňák (Zámorský), 36. Pilař (Lev), 58. Kevin Klíma, 60. Hronek (Kevin Klíma) - 38. Christov. Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 6:2, navíc Suchánek (Č. Budějovice) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Hradec Králové: Mazanec - Hronek, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank - Kelly Klíma, Cingel, Orsava - Smoleňák, V. Růžička ml., J. Sklenář - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Jergl, Lev, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

České Budějovice: Patera - Plášil, Pýcha, Roth, Vydarený, Pavel, Lytvynov - Z. Doležal, R. Přikryl, Adamský - D. Voženílek, Gilbert, Michnáč - Slováček, Raška, Suchánek - Jonák, Venkrbec, Christov. Trenér: Prospal.