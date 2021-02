Třinec zvládl šlágr s Plzní, rozhodl tři sekundy před koncem. Zlín zlomil špatnou sérii s Boleslaví

Praha Hokejisté Třince ve 45. kole extraligy šťastně zdolali Plzeň 3:2 díky gólu Marcinka z času 59:57 a živí naději na posun na první místo. K tomu však potřebují, aby Sparta prohrála v Liberci, kde duel ještě neskončil. Zlín ukončil sérii šesti porážek a přehrál Mladou Boleslav 3:2. Hosté naopak vyšli po šesti zápasech naprázdno.

Z úspěchu se raduje i Olomouc, která poprvé v sezoně porazila Litvínov (4:3), navíc v domácím prostředí uspěla po třech porážkách. Vítkovice přehrály České Budějovice 5:3 díky povedené druhé třetině, v níž vstřelili čtyři branky během jedenácti minut. Ostatní zápasy se stále ještě hrají.

Třinec - Plzeň 3:2

Duel v Třinci parádně vyšel domácímu útočníkovi Draveckému, jenž dal dva góly. Poprvé otevřel ve čtvrté minutě skóre dorážkou Rodewaldovy střely, a když se Plzni díky trefám Poura a Kvasničky povedlo výsledek otočit, završil obrat Slezanů. Po vyrovnání Rodewalda zkraje třetí třetiny totiž dal vítězný gól tři vteřiny před koncem. A opět po Rodewaldově nahození kotouč doslova dotlačil za čáru.

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) Branky a nahrávky: 4. Marcinko (Rodewald, Kurovský), 43. Rodewald (M. Roman, Gernát), 60. Marcinko (Rodewald, Martin Růžička) - 24. Pour (Kodýtek), 31. Kvasnička (Dočekal, F. Přikryl). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, D. Musil - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Marcinko, Kurovský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň - Hrňa, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa. Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, V. Lang, Kaňák, Budík, Houdek - Pour, P. Musil, Suchý - Malát, Kodýtek, P. Straka - Rob, Kracík, Michnáč - Dočekal, F. Přikryl, M. Lang. Trenér: Čihák.

Vítkovice - České Budějovice 5:3

Vítkovice zabraly za stavu 1:1 ve druhé třetině a daly klíčové čtyři branky. Podruhé do vedení je v zápase dostal Mikyska ranou z mezikruží, po něm zvyšoval Krenželok střelou podél Čiliakovy stojné nohy a na 4:1 dával v polovině utkání Dej do prázdné branky po perfektní přihrávce Gewiese. Když za necelých šest minut přidal pátý gól Černý, nikdo už o vítězství Ostravanů nepochyboval.



HC Vítkovice Ridera - Madeta Motor České Budějovice 5:3 (1:1, 4:0, 0:2) Branky a nahrávky: 2. M. Kalus (Koch), 25. J. Mikyska (Svačina), 29. L. Krenželok (Lakatoš), 31. Dej (Gewiese), 36. R. Černý (Dej) - 12. D. Voženílek, 47. Holec (Z. Doležal), 60. Holec (D. Voženílek). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Kis, Lučan. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Vítkovice: M. Svoboda - Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, Koch, R. Černý - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, J. Mikyska, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Schleiss, Dej, Fridrich. Trenér: Holaň. České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Lytvynov, Kubíček - P. Novák, Toman, M. Beránek - Holec, D. Voženílek, Jonák - Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček - M. Novák, Gilbert, Alderson - od 41. Ville. Trenér: Prospal.

Zlín - Mladá Boleslav 3:2

Klíčový pro výsledek zápasu bylo, že Zlín dokázal bleskově odpovědět na vyrovnání Ševce, jehož skákavý puk v přesilovce skončil až v síti. Uplynulo přesně 58 vteřin a domácí veterán Köhler nadvakrát dotlačil puk do sítě - první ranou trefil beka Dlapu. Bojovné Moravany uklidnil až v 56. minutě Dufek dorážkou Gazdovy rány od modré. Šťastného snížení na 3:2 přišlo pozdě - 7 vteřin před koncem.



PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Branky a nahrávky: 9. Řezníček (Gazda), 25. Köhler (Sebera), 56. Dufek (Gazda, Žižka) - 24. Ševc (D. Šťastný, A. Zbořil), 60. D. Šťastný (P. Kousal, Ševc). Rozhodčí: Hodek, Roman Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Zlín: Huf - Gazda, Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Suhrada, Žižka, Matyáš Hamrlík - Vopelka, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Sebera - Dobiáš, Köhler, Dufek - Ondráček, Karafiát, Václavek. Trenér: Robert Svoboda. Mladá Boleslav: J. Růžička - Allen, Ševc, Šidlík, Dlapa, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, G. Szturc. Trenéři: Rulík a Patera.

Olomouc - Litvínov 4:3

Klíčový pro vývoj utkání byl razantní vstup Hanáků do utkání. Už ve 2. minutě šli díky Klimkovi do vedení a v čase 1:59 náskok navíc zvýšil Handl ranou pod břevno. Divoký start pokračoval: za 16 vteřin snížil Irving bombou do horního rou, jenže Litvínov sundal dolů v čase 8:54 Kolouch trefou na 3:1. A když po změně stran snížil Hanzl, vrátil domácím dvougólové vedení za pár minut Knotek.