Třinecké esence úspěchu: Varaďa, peníze, skvělý brankář Kacetl a ofenzivní síla

PRAHA Za posledních deset play off byli pětkrát ve finále, z toho třikrát získali mistrovský titul. Teď už je to oficiální: v uplynulé dekádě je nejúspěšnějším klubem hokejové extraligy Třinec, který začal naplno vzkvétat a naplňovat svůj potenciál v posledních letech.

Jaké jsou aspekty jeho letošního úspěchu, kdy ve vyřazovací části postupně přešel přes Kometu, Mladou Boleslav a nakonec zdolal i Liberec?



1.: Trenér Václav Varaďa

Obvykle se ze zdvořilosti říkává, že za úspěchem v dnešním sportu nemůže stát jediný kouč, ale celý štáb. V třineckém případě je však nezpochybnitelný zásadní vliv Václava Varadi. Za muže, který hokejem žije a pro trenérskou práci má neobyčejný talent, mluví čísla: jako hlavní kouč vede Třinec třetí play off a pokaždé s ním dokráčel do finále. Neuspěl jen v prvním roce, kdy nestačil na Kometu. Jeho rukopis je znát, teprve on ze slezského klubu vytvořil gigant. Titul oslavil v den svých 45. narozenin.

2.: Peníze

Finanční stabilita je základem úspěchu. Třinec díky ocelárnám neměl nikdy ekonomickou nouzi a teď díky Varaďovi dokázal silné podhoubí přetavit v úspěchy. Má nejmodernější stadion v republice, fantastické zázemí pro hráče, kteří jsou v Beskydech maximálně spokojení. Třinec si díky možnostem může dovolit sestavit enormně vyrovnaný tým s řadou individualit. Především ale v jeho kolektivu rostou i ti méně výrazní. Silná konkurence posouvá celou organizaci, laťka je nastavena vysoko.

3.: Brankář Kacetl

Kdekdo by čekal ve výčtu zásadních esencí třineckého úspěchu jiná a známější jména, ale Ondřej Kacetl se na letošním titulu podílel zásadní měrou. Ač byl v klubu do počtu a nikdo nepočítal, že se ujme role jasné gólmanské jedničky v klíčových fázích sezony. Na papíře byl odepsaný, v základní části se mu smáli kvůli inkasovanému gólu přes celé hřiště, v play off ale zavřel bránu a šesti čistými konty dokonce překonal rekord slávisty Romana Málka z roku 2003. Bez něj by Oceláři neuspěli.

4.: Sehranost, vyrovnanost, kvalita a zkušenosti

Jedna věc souvisí se druhou. Třinec má zkrátka pevné jádro, které mužstvo v posledních sezonách táhne, a na něj se s úplnou přirozeností nabalují ostatní hráči, kteří z něj jako houba sajou to nejlepší. Tomu se říká elitní hokejová škola. Tým je sehraný, jednotlivé pětky jsou vyrovnané a schopné dobře bránit i udeřit, v každé z nich je nadstandardní kvalita. Když si k tomu připočtete nasbírané zkušenosti a z toho plynoucí sebevědomí, nemůže být výsledek jinačí.

5.: Ofenzivní síla

Martin Růžička, Matěj Stránský, Michal Kovařčík, Jack William Rodewald... To už je pořádná nálož, kterou musejí uhlídat soupeřovy obrany. Na koho si dávat pozor dřív? Vždyť góly umí dávat všichni! Ale pozor, pak tu máme nahrávače jako Michael Špaček, Petr Vrána nebo Matěj Stránský, který dominuje i v této disciplíně. Třinec zkrátka moc dobře ví, že když bude potřeba, je tu dost borců, kteří týmu pomohou přetlačit houževnatého protivníka. Třeba jako v semifinále s Mladou Boleslaví, kdy měli Slezané největší potíže.