Ukázali jsme, že jsme hokejový národ. I přes prohru jsme tam nechali vše, těšilo po finále Růžičku

Hradec Králové Zkušenosti a výborná produktivita na konci první třetiny rozhodly podle trenéra Vladimíra Růžičky o vítězství Frölundy nad Hradcem Králové ve finále Ligy mistrů. Úřadující švédský šampion podle jeho slov na východě Čech ukázal, že nevyhrál počtvrté za posledních pět let Ligu mistrů náhodou.

„Měli jsme vynikající vstup do zápasu, podařilo se nám dát gól, ale pak jsme bohužel dostali tři rychlé góly, což pramenilo z vyloučení. A Frölunda měla přesilovky hodně dobré. Ukázali, že jsou dobré mužstvo,“ řekl Růžička po zápase, který Indiáni vyhráli 3:1. „Vyhráli Ligu mistrů už počtvrté a není to náhoda,“ uznal šestapadesátiletý kouč.

Hradec Králové zápas ztratil v rozmezí 172 sekund v závěru první třetiny, Růžička ale věřil, že ještě rozhodnuto není. „Švédové po vstřelených gólech kontrolovali hru, ale ještě jsme tam něco málo měli. Hokej je nevyzpytatelný, oni před góly taky velké šance neměli a pak najednou dali tři góly. Je to otázka, když se vám podaří něco dát a zápas se vyvíjí úplně jinak,“ podotkl.

Východočeši sice vstřelili jediný svůj gól v první přesilové hře, v dalších výhodách se ale už trápili. „Hráli jsme je špatně a to byl velký rozdíl mezi jejich hrou a naší,“ uznal Růžička. „Prohra hodně mrzí. Všichni jsme si přáli vyhrát a vzít jim pohár, ale na druhou stranu chci hráčům poděkovat. Odvedli dobrý výkon. Makali, dřeli,“ řekl a ocenil i skvělé fanoušky. „Zase jsme ukázali, že jsme hokejový národ,“ podotkl.

Hokejisté Frolunda se radují s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Skvělá atmosféra ale paradoxně jeho týmu i trochu uškodila. Už v první třetině Růžička hráče na střídačce upozorňoval, aby se nedali kulisou strhnout. „Poté, co jsme dali gól, tak se mi zdálo, že jsme začali malinko bláznit. Frölunda je zkušené mužstvo a trošičku jsem čekal, že vystrčí růžky,“ řekl Růžička.

Úspěch Hradce Králové v Lize mistrů podle bývalého reprezentačního kouče dokázal, že český hokej na tom není tak špatně, jak se někdy tvrdí. „Tvrdím a stojím si za tím, že český hráči jsou hrozně podceňovaní. České týmy byly v semifinále, Sparta ve finále a my jsme teď odehráli takový zápas s nejlepším týmem v Evropě. Myslím si, že na hráče můžeme být pyšní,“ uvedl Růžička.

Český hokej navíc podle něj sráží sami Češi. „Něco se nám nepovede a my jsme strašně kritičtí. Nemyslím si, že je to výborné, ale není to tak špatné. Prohrajeme někde čtvrtfinále a jsme úplně posedlí, že všechno je špatně. A s tím já nesouhlasím,“ řekl Růžička. „Jak na tom český hokej je, musí říct svět. Když jsem ale vedl národní mužstvo, tak byl český hokej vždy braný tak, že tady jsou dobří hokejisti,“ dodal trenér, jenž reprezentaci dovedl ke dvěma titulům mistrů světa.