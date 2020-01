Utkání hvězd NHL po dlouhé době přivítá Čechy. A Pastrňák bude šéfovat své divizi

PRAHA Hned tři čeští hokejisté se představí při nadcházejícím All Star víkendu NHL v St. Louis. Kapitánem Atlantické divize fanoušci zvolili Davida Pastrňáka z Bostonu, po řadě omluvenek se na srazu hvězd objeví také Tomáš Hertl ze San Jose a brankář David Rittich z Calgary. V dovednostních soutěžích se navíc vůbec poprvé objeví ryze ženská disciplína.

Trojice českých vyslanců se na All Star Game objevila naposledy před pěti lety, kdy se mezi největší hvězdy dostali Patrik Eliáš, Jakub Voráček a Radim Vrbata. V letech 2017 a 2018 dokonce neměli Češi při této události žádného zástupce, po loňské účasti Davida Pastrňáka se ale počet krajanů opět rozrostl.

„Už před rokem to byla velká sranda, poznáte blíž kluky, kteří obvykle stojí proti vám,“ těší se Pastrňák na své druhé Utkání hvězd. V něm ho mimochodem bude koučovat jeho trenér z Bostonu Bruce Cassidy. „Možná právě proto jsem se sem dostal,“ smál se aktuálně nejlepší střelec celé NHL.

To Davida Ritticha čeká, stejně jako Tomáše Hertla, premiérová účast na hvězdném srazu. „Jako malý jsem snil o tom, že se dostanu do NHL, a teď jsem tady, mezi nejlepšími hráči ligy. Málokdo by to čekal, mám velkou radost,“ povídal brankář Calgary zámořským reportérům.

Big Save Dave will have a new mask for the #NHLAllStar festivities!



Art by the awesome @daveartofficial! pic.twitter.com/wnIv8p8E4o — Calgary Flames (@NHLFlames) January 22, 2020

Tři čeští borci se v noci z pátku na sobotu objeví každý v jedné z dovednostních disciplín, kterých bude celkem šest (začátek v 2:00 SEČ).



Rittich se zúčastní brankářské soutěže, v níž půjde o to udržet co nejdelší sérii vychytaných samostatných nájezdů. Hertl se zase poměří s ostatními v přesnosti střelby. Na Pastrňáka čeká speciální disciplína, v níž bude z vyvýšeného místa na tribuně za brankou trefovat cíle rozmístěné po ledě, přičemž zásahy se budou bodovat na základě obtížnosti daného pokusu.

Nominace na Utkání hvězd NHL v St. Louis Atlantická divize: Brankáři: Frederik Andersen (Toronto), Andrej Vasilevskij (Tampa Bay); obránci: Victor Hedman (Tampa Bay), Shea Weber (Montreal); útočníci: DAVID PASTRŇÁK - KAPITÁN (Boston), Tyler Bertuzzi (Detroit), Anthony Duclair (Ottawa), Jack Eichel (Buffalo), Jonathan Huberdeau (Florida), Brady Tkachuk (Ottawa). Trenér: Bruce Cassidy (Boston). Metropolitní divize: Brankáři: Braden Holtby (Washington), Tristan Jarry; obránci: Kris Letang - kapitán (oba Pittsburgh), John Carlson (Washington), Jaccob Slavin (Carolina), Seth Jones (Columbus); útočníci: Mathew Barzal (NY Islanders), Nico Hischier (New Jersey), Travis Konecny (Philadelphia), T.J. Oshie (Washington), Chris Kreider ((NY Rangers). Trenér: Todd Reirden (Washington). Centrální divize: Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis), Connor Hellebuyck (Winnipeg); obránci: Roman Josi (Nashville), Alex Pietrangelo; útočníci: Ryan O'Reilly, David Perron (všichni St. Louis), Nathan MacKinnon - kapitán (Colorado), Patrick Kane (Chicago), Mark Scheifele (Winnipeg), Tyler Seguin (Dallas), Eric Staal (Minnesota). Trenér: Craig Berube (St. Louis). Pacifická divize: Brankáři: DAVID RITTICH (Calgary), Jacob Markström (Vancouver); obránci: Marc Giordano (Calgary), Quinn Hughes (Vancouver); útočníci: Connor McDavid - kapitán, Leon Draisaitl (oba Edmonton), TOMÁŠ HERTL (San Jose), Anže Kopitar (Los Angeles), Max Pacioretty (Vegas), Elias Pettersson (Vancouver), Matthew Tkachuk (Calgary). Trenér: Rick Tocchet (Arizona).

Bez české účasti pak proběhnou klasická měření o nejprudší střelu a o nejrychlejšího bruslaře.

Úplnou novinkou je pak zápas mezi hvězdami ženského hokeje. Nejlepší hráčky Spojených států a Kanady proti sobě stanou v utkání hraném na dvě třetiny po deseti minutách, ve formátu 3 na 3.

„Jsme potěšeny, že tady můžeme být. Je to skvělá příležitost, jak propagovat ženský hokej a ještě více ho přiblížit veřejnosti,“ pochvalovala si útočnice Annie Pankowská, hájící barvy hráček USA.

Prestiž Utkání hvězd naopak trochu sráží omluvenky některých hvězd. Alexandr Ovečkin z Washingtonu se stejně jako před rokem rozhodl All Star Game nezúčastnit i přes podmínku, že za trest bude muset vynechat jedno soutěžní utkání. Přednost odpočinku dal i gólman Marc-André Fleury z Vegas, z osobních důvodů do St. Louis nedorazí ani útočník Jakob Silfverberg z Anaheimu.

Zranění pak nedovolila účast dalším devíti hráčům včetně hvězd Austona Matthewse (který se zapojí alespoň do společenských akcí spojených s událostí), Artěmije Panarina či Tuukky Raska.

V noci na neděli se pak uskuteční miniturnaj mezi čtyřmi divizními týmy (soupisky najdete níže). Turnaj začne v 2:00 SEČ.