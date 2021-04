Útočník Chytil pomohl v NHL gólem k výhře Rangers. Skóroval i Kubalík, stal se třetí hvězdou utkání

New York Hokejový útočník Filip Chytil přispěl gólem k výhře New Yorku Rangers na ledě Buffala 3:2 v prodloužení. Ve čtvrtečním programu NHL skóroval i Dominik Kubalík, jehož branka neodvrátila porážku Chicaga 3:4 s Carolinou. Ondřej Palát asistoval v 56. minutě u vítězného gólu Tampy Bay, která doma udolala Columbus 3:2.

Vítek Vaněček se dostal na ledě New Yorku Islanders do branky Washingtonu nečekaně po třiceti sekundách hry. Ilja Samsonov totiž musel podstoupit vyšetření, zda po střetu se spoluhráčem T.J. Oshiem neutrpěl otřes mozku, a do hry se vrátil v 17. minutě za nepříznivého stavu 1:2. Český gólman během jeho nepřítomnosti inkasoval dvě branky z devíti střel.



Islanders ještě ve zbytku první třetiny přidali dva rychlé góly a zvítězili 8:4. Hlavní hvězdou domácích byl Matthew Barzal, který si připsal pět bodů (3+2). U jednoho gólu Capitals asistoval Jakub Vrána.

Daniel Vladař si připsal ve svém třetím startu v soutěži první prohru, když s Bostonem doma podlehl Pittsburghu 1:4. Český gólman inkasoval tři branky z 22 střel a u jediného gólu asistoval Jakub Zbořil. Do sestavy vítězů se podruhé za sebou nevešel Radim Zohorna.

Výsledky NHL Boston - Pittsburgh 1:4

Buffalo - NY Rangers 2:3 v prodl.

v prodl. NY Islanders - Washington 8:4

Tampa Bay - Columbus 3:2

Ottawa - Montreal 1:4

Chicago - Carolina 3:4

Nashville - Dallas 1:4

Florida - Detroit 3:2 v prodl.



Chytil se prosadil ve 47. minutě a svým sedmým gólem sezony poslal Rangers do vedení 2:1. K českému útočníkovi se po velkém závaru před brankou dostal puk a ten prostřelil hradbu těl. Dlouho to vypadalo, že jeho gól bude i vítězný, ale Buffalo vyrovnalo čtyři sekundy před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře. V prodloužení rozhodl o výhře Rangers z přečíslení Mika Zibanejad.

Kubalík snížil ve 36. minutě na 1:2, když se dostal za obranu Caroliny, a ač tísněný, tak se prosadil bekhendem. Chicago ve třetí třetině vyrovnalo na 2:2 a 3:3, ale nakonec zůstalo bez bodu. O výhře Hurricanes rozhodl v čase 59:31 z dorážky Jesper Fast. Dvě branky vítězů dal Warren Foegele. Kubalík byl s pěti pokusy nejpilnějším střelcem zápasu a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.