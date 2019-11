Útočník Zacha přispěl přihrávkou k výhře New Jersey v Montrealu

Montreal (Kanada) Útočník Pavel Zacha přispěl přihrávkou v jediném utkání čtvrtečního programu NHL k výhře New Jersey 6:4 na ledě Montrealu. Domácí neodčinili předchozí debakl 1:8 od Bostonu a připsali si šestou porážkou v řadě. Vítězství Devils režíroval Blake Coleman, který vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál.

Hráčům New Jersey vycházela v utkání přečíslení, po kterých vedli v první polovině utkání třikrát o gól. Z brejku dva jednoho otevřel skóre Coleman, ze stejné herní situace upravil Travis Zajac na 2:1. Zacha přihrál z vlastního pásma na útočnou modrou čáru do úniku Milesi Woodovi, který střelou mezi betony dostal Devils do vedení 3:2. Brněnský rodák má v této sezoně na kontě deset bodů (2+8).



Montreal sice v utkání i do třetice smazal jednobrankovou ztrátu, ale New Jersey pokaždé rychle odpovědělo. Vedení překlopil na stranu Devils z dorážky Jesper Boqvist a v závěru druhé třetiny ještě zachránil Price domácí od pátého gólu. Zkušený gólman v dalším přečíslení natáhl lapačku po puku, který mířil do odkryté branky.

Ve 49. minutě přesto z brejku zvýšil Damon Severson. Montreal vstřelil díky Artturimu Lehkonenovi už po šestnácti sekundách kontaktní gól a v zápase vyslali celkem 48 střel, ale MacKenzieho Blackwooda už ve zbytku utkání nepřekonali. Výhru zpečetil střelou do prázdné branky Coleman. Kromě něho se ještě zaskvěli třemi body Zajac (1+2) a Nikita Gusev (0+3).