V Chicagu jsem spíše bránící pes, povedlo se mi ubránit McDavida, popisuje Kämpf novou roli

Jeho role se v Chicagu zvýrazňuje, ale i mění. „Jsem bránící pes,“ říká o sobě pětadvacetiletý hokejový útočník David Kämpf, který v přerušené NHL naskočil za Blackhawks do 70 zápasů. Což je maximum chomutovského odchovance v základní části.

Jak sledujete situaci v NHL?

Vím zprávy jako ostatní lidi, jiné informace než z médií nemáme. Čekáme, co se bude dít. Až nás zavolají zpátky. Měli jsme nějaké hovory s klubem, ale jen v rovině spekulací.

Jaké to je?

Strašně nepříjemné. V létě mám jít na tři svatby a nevím, jestli se jich budu moct zúčastnit. Na dvou mám být svědek. Já už mám svatbu z loňska ze sebou, teď ji chystá můj brácha, nejlepší kamarádka mojí manželky a můj kamarád. A nevím, co těm lidem mám říct. Ani ostatní hráči si nemůžou nic plánovat.

Jaká je nyní vaše role v Chicagu?

Jsem rád, že je větší a větší. Cítil jsem, že mám od trenéra ještě větší důvěru než minulý rok. Samozřejmě vždycky to může být lepší, snažím se pořád zlepšovat.

Posbíral jste 16 bodů za 8 gólů a 8 asistencí. Jste s tím spokojený?

Každý by chtěl co nejvíc bodů a gólů. Ale já roli v týmu mám jinou. I trenér mi řekl, že ode mě nečeká 40 bodů za sezonu. Od toho tam jsou jiní borci. Snažím se plnit, co mám.



Co po vás tedy chtějí?

Hraju oslabení, takovou třetí čtvrtou lajnu. Hráči, co brání, co jsou nasazovaní na první lajny soupeřů. Jsem spíš takový bránící pes.

Koho jste nejvíc honil?

Hvězdného Connora McDavida. Pokud člověk dostane takový úkol, potěší to. Zvlášť, když ho zabrzdí, nepodaří se mu skórovat ani bodovat. Zrovna proti Edmontonu se mi to povedlo, měl jsem z toho dobrý pocit.

Proč je McDavid tak výjimečný?

Je strašně rychlý a je to obrovský talent. Líbí se mi, jak trenéři v Česku řeší, pojďme to dělat jako McDavid. Za mě to takhle nefunguje. To je jeden člověk, co se narodil a je výjimečně dobrý. Je úplně jedno, jestli bude, nebo nebude trénovat. On může ležet doma na gauči, přijde na zápas a stejně bude nejlepší. S tím talentem se narodil, proto je nejlepší.

Jak jste ho bránil?

Že bych s ním jezdil celý zápas a nedal mu metr prostoru, takový úkol jsem neměl. Když šla jeho lajna na led, naše tam skočila taky.

Jak jste přijal v Chicagu roli, že jste tam spíš na černou práci?

Málo lidí ví, jak to chodí. Většina se koukne na statistiky a řekne si: Ten má málo bodů, je špatný! Ale kdyby všech 20 hráčů mělo 100 bodů, nevím, jak by hokej vypadal. To by musel končit zápas 20:20. Ze začátku pro mě také nebylo snadné smířit se s novou rolí, byl jsem zvyklý z Chomutova dávat góly, chodit na přesilovky. Co jsem tři roky v NHL, nedostal jsem se na jedinou! Ale když chcete hrát v NHL, musíte dělat, co chtějí. Žiju si svůj sen a o tu jinou roli musím víc bojovat, třeba to přijde později. Přesilovky i góly.

Nejlepší světové arény, největší hokejové hvězdy světa. V čem je ještě NHL tak skvělá?

Ve všem. Člověk si na to zvykne, že mu to pak už ani nepřijde. Ale servis a všechno okolo je na neskutečné úrovni. Spíte v nejlepších hotelech, jíte kvalitní jídlo. Atmosféra v arénách je jiná než v Evropě, kde se fandí, tam to lidi mají jako kulturní událost. Má to úplně jiné kouzlo. Musíte vždy podávat stoprocentní výkony, jinak za vámi čeká dalších 20 lidí, kteří vás vystřídají a vy jedete domů.

Jak jste se za mořem a ve velkoměstě aklimatizoval?

Jsem na sebe pyšný, že jsem to v Chicagu zvládl bez větších problémů. Ze začátku jsem tam byl sám, všechno jsem si musel zařizovat. Teď už tam žijeme třetím rokem, máme apartmá, všechno je parádní.

Stíháte během náročné sezony prohlédnut si Chicago?

Program NHL je strašně náročný, ale když je třeba volno, člověk se může projít. Mám to rád, vyčistit si trošku hlavu, ne pořád myslet jen na hokej. Tu chvilku si občas najdu.