SLEDUJEME ŽIVĚ: Česko – Německo. Němci zvyšují vedení a vedou už o dvě branky.

Ačkoliv se Češi postarali hned v úvodu šampionátu o překvapení, když porazili Rusko 4:3, v cestě za postupem do čtvrtfinále stojí odhodlaní Němci.

Po vyhraném čtvrtečním duelu s Ruskem hrají čeští hokejisté do dvaceti let na tým Německa. Zatímco Češi překvapivě porazili ruský výběr, Němci nezvládli dobře rozehrané utkání s USA, když prohráli 3:6. Čeští hokejisté mají větší motivaci i kvůli případnému zajištění postupu do čtvrtfinále.

Před dnešním zápasem je však už známá i smutná zpráva o Jakubu Laukovi. Ten už v šampionátu nenastoupí, srážka s Rusem Sokolovem mu po šesti vteřinách jeho pobytu na ledě přetrhala kolenní vazy a vystavila tak stopku na turnaji.



Češi nabídli Němcům po pár vteřinách hry přesilovku. Němci nabídku přijali a ujímají se tak jednogólového vedení.

