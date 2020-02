V jediné, co doufám je, že se Kladno zachrání, říká velký Kladeňák Jiří Tlustý

Praha Jako expert O2 TV Sport musí přihlížet, jak se jeho milované Kladno poslední měsíc trápí. Bývalý útočník Caroliny či Winnipegu Jiří Tlustý však doufá, že se Jaromír Jágr a spol. vzchopí a zavelí k záchraně.

Lidovky.cz: Od poslední kladenské výhry uběhl měsíc a Rytíři prohráli devětkrát v řadě, dokážete popsat důvody?

Prohry nijak vysvětlit nedokážu, některé zápasy byly jednoznačné, ale dost jich bylo pouze o gól. To nás, všechny Kladeňáky, mrzí. Body jsou třeba a za remízy bychom byli také rádi.

Lidovky.cz: V pátek má extraliga na programu přímý souboj celků, které jsou namočené do sestupových vod. Jaký očekáváte průběh?

Nejdůležitější zápas sezony. Je to jako sedmé utkání v boji o Stanley Cup, jelikož ten, kdo vyhraje, bude mít náskok tří bodů. Pořád by však zbývalo pět zápasů a v každém by bylo potřeba urvat nějaký bod. Tento zápas bude opatrný z obou stran, kladenští to ale musí vzít na sebe a chtít to od začátku kontrolovat. Jenomže Pardubice hrají v posledních zápasech dobře a mají mnohem větší zkušenosti. Na tento zápas se osobně těším.

Bývalý hokejista Jiří Tlustý.

Lidovky.cz: Do brankoviště by se v pátek mohl vrátit Denis Godla, který Kladnu chyběl v klíčové fázi sezony kvůli zranění. Může to být pro tým velká vzpruha?

Už jednou Denis dokázal nakopnout Kladno k lepším výkonům, přeji si, aby tomu tak bylo znovu a Rytíři hned páteční zápas zvládli.

Lidovky.cz: Váš tip na sestupujícího?

Nedokážu si tipnout, kdo spadne. Ani jednomu týmu to nepřeji, ale jediné, v co doufám je, že se zachrání Kladno.

Bývalý český hokejista Caroliny Hurricanes Jiří Tlustý

Lidovky.cz: Není škoda, že když je letos spodek tabulky tak vyrovnaný, chybí play out?

Play out mi nechybí, ale uvítal bych baráž. Uvítal bych však baráž.

Lidovky.cz: Potkáváte se s Jaromírem Jágrem? Jak snáší poslední měsíc?

Potkávám ho ojediněle, ale samozřejmě ho aktuální situace mrzí. Minulý týden jsem s ním mluvil a snaží se udělat vše pro to, aby se extraliga za téhle situace na Kladně udržela.