V luxusní společnosti. Pastrňák slaví s Ovečkinem, NHL ocenila i další českou stopu

Praha NHL vzdává hold novým králům. Základní část sezony byla komisařem Garrym Bettmanem ukončena, a český hokej tak může slavit. David Pastrňák ji zakončil se 48 přesnými zásahy a spolu s hvězdným Alexandrem Ovečkinem získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Mezi oceněnými není jediným Čechem.

Rychlý, přesný, precizní. David Pastrňák byl v této sezoně naprosto fantastický, a po zásluze tak sklízí úspěchy. Nejenže jeho Boston získal prezidentskou trofej pro nejlepší tým základní části NHL, ale havířovský rodák zabodoval i na individuální scéně.

Po boku hvězdné ruské mašiny Alexe Ovečkina stojí v čele střelecké potence. A to po ukončení hlavní části sezony znamená, že český útočník spolu se snajprem Washingtonu obdrží Maurice Richard Trophy.

Sdílený triumf? Nic raritního. V sezoně 2009/2010 se o trofej podělila dvojice Sidney Crosby a Steven Stamkos, oba nasázeli shodně 51 branek.

V roce 2004 pak slavilo dokonce trio Jerome Iginla, Rick Nash a Ilja Kovalčuk.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák se tak přidává do luxusní společnosti. V bohaté české historii NHL se to podařilo jen a pouze Milanu Hejdukovi, který v dresu Colorada Avalanche nastřílel v sezoně 2002/2003 úctyhodných padesát branek.

Jeden primát ale bostonská osmaosmdesátka zapsala.



Maurice Richard Trophy se v dlouhé historii NHL uděluje teprve od roku 1999. Prvním držitelem ocenění je finská legenda Teemu Selänne. Po něm následovaly dva triumfy Pavla Bureho. Jenže až do roku 2020 nikdy neslavily řady Bruins. Až nyní, díky českému čarostřelci.

Pasta, jak se českému reprezentantovi přezdívá, se o jednu z nejcennějších individuálních trofejí přetahoval s ostatními snajpry už loni, tehdy jej však zastavilo zranění, které si přivodil při odchodu ze sponzorské večeře.

Letos už vylomeniny netropil, odolal i statným obráncům soupeřů, dlouhodobá marodka se mu jednoduše vyhýbala a v sedmdesáti duelech vsítil osmačtyřicet branek. Ovečkin na stejný počet tref potřeboval o dva zápasy méně. Jenže na rozdíl od českého hráče, který do prázdné klece pálil jednou jedinkrát, se Rus z branky „zdarma“ těšil hned šestkrát.

Jake DeBrusk a Patrice Bergeron slaví gól Davida Pastrňáka

Český klenot, který Bruins draftovali v roce 2014, bude chtít na své výjimečné počínání po boku Patrice Bergerona a Brada Marchanda zcela jistě navázat v play off. To letos proběhne kvůli pandemii koronaviru netradičně. Zapojí se do něj hned čtyřiadvacet týmů, přičemž šestnáct tabulkově hůře postavených se představí již v předkole.



V jaké formě do něj česká superstar – a také všichni ostatní – vstoupí, je ve hvězdách. Dlouhé chvíle před restartem NHL si mimo individuální přípravu krátí Pastrňák především na playstationu. Na svém instagramovém účtu navíc občas vyzve fanoušky, aby mu poslali svou přezdívku a zahráli si s ním.

Své tažení dokonce začal vysílat na streamovací platformě Twitch, kam se v době koronaviru přesunula velká část sportovců. Na prestižním turnaji Twitch Rivals s týmovým parťákem Jakem DeBruskem zápolili ve střílečce Fortnite. Kromě toho bostonský střelec streamuje pochopitelně také simulaci NHL.

A také si pořídil pejska, kterého musel samozřejmě pravidelně venčit.

„Aspoň jsem o Bostonu zjistil hodně nových věcí a pořádně ho poznal. Nejsem moc procházkový typ, ale byla to jedna z mála možností, jak se vůbec dostat ven,“ vyprávěl při květnové konferenci český útočník, který je momentálně v Praze, takže jej brzo čeká návrat za velkou louži.

Otec Leona Draisaitla Peter se narodil v Karviné a stále má české občanství.

Slaví i český Němec

Pastrňák není ale jedinou českou stopou mezi oceněnými hráči NHL. Do té nejlepší společnosti pronikl i německý útočník s českými kořeny. Leon Draisaitl, jenž patří edmontonským Oilers a jenž je synem karvinského rodáka Petera, se 110 nasbíranými kanadskými body ovládl produktivitu NHL a získal Art Ross Trophy.

Povedlo se mu to jako vůbec prvnímu Němci v historii nejslavnější hokejové soutěže. Po Connoru McDavidovi a legendárním Waynu Gretzkém je pak už třetím Olejářem z Edmontonu, který na cennou trofej dosáhl.

Sezona NHL Koronavirová pandemie přerušila ligu 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Na základě aktuálního bodového průměru skončila sezona pro Buffalo, New Jersey, Ottawu, Detroit, Anaheim, Los Angeles a San Jose.

Nejlepší čtyři týmy z každé konference půjdou automaticky do 1. kola, ale budou mít možnost se předtím rozehrát. Zbylých 16 klubů absolvuje předkolo na tři vítězné zápasy. Ve vyřazovacích bojích se následně už pojede dle obvyklých pravidel play off.

Rodák z Kolína nad Rýnem mezi mantinely letos dominoval. Nejenže dokázal vystoupit ze stínu svého slavnějšího týmového parťáka McDavida, ale ve finále jej coby druhého nejproduktivnějšího hráče předstihl o propastných třináct bodů a dominoval i při jeho absenci na ledě. Porozuměl si s Ryanem Nugentem-Hopkinsem, Kailerem Yamamotem i Tylerem Ennisem a s 67 asistencemi se stal zároveň nejlepším nahrávačem ligy.

Mimochodem, je to poprvé od roku 2013, co se podařilo obsadit první dvě příčky v tabulce kanadského bodování spoluhráčům. Draisaitl s McDavidem napodobili duo z Tampy Bay Martina St. Louise a Stevena Stamkose.

Oba se navíc mohou dostat také mezi kandidáty na zisk Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony. Oni sami ale nyní míří za jinou výzvou: Stanley Cupem.