Velký návrat do extraligy. Varaďa přebírá Vítkovice, bude i manažerem

„Jsem nesmírně potěšen, že v našem klubu mohu přivítat hokejovou osobnost, jakou Václav Varaďa je. Věřím, že tento krok, spolu s podporou fanoušků, kterou v tuto chvíli moc potřebujeme, pomůže k tomu, abychom začali zlepšovat naše výkony,“ uvedl na klubovém webu majitel Aleš Pavlík.

Varaďa rovněž ponese odpovědnost za veškerý sportovní chod klubu včetně budování kádru A-týmu, na jehož skladbě už se nebudou podílet Roman Šimíček a Patrik Rimmel.

Vítkovice přebírá v nelehké situaci. Wojnar s Philippem skončili po sérii šesti porážek v řadě a pádu na dvanáctou příčku, v tabulce navíc mají stejně bodů (42) jako třináctý Liberec a poslední Kladno.

„Reakce musí být okamžitá, razantní a současně také s přesahem do budoucnosti klubu,“ prohlásil Pavlík.

Spekulace o návratu jednoho z nejlepších českých koučů se objevovaly už delší dobu. Vždyť i sám Varaďa pro iDNES Premium řekl: „Velký zájem cítím z extraligy i okolních zemí.“

Nezastíral, že mu trénování chybí. Objížděl stadiony, sledoval zápasy, v hlavě si dělal poznámky. A věděl, že jakmile se objeví nabídka, která ho zaujme, zase se naplno vrhne do práce.

Do Vítkovic, kde strávil i část hráčské kariéry, si přivádí asistenta a dlouholetého kolegu Krátošku. Společně působili v Třinci a také osm měsíců v Pardubicích, pak přišlo odvolání z druhé místa.

Podle majitele Petra Dědka porušoval Varaďa smlouvu, dostatečně nepečoval o B-tým a mládež či neposkytoval přesné informace členům představenstva. Při popisu jeho chování k hráčům dokonce zazněla slova o vojenské šikaně.

Soudní spor mezi oběma stranami se táhne dodnes. Osmačtyřicetiletý kouč požaduje po klubu kompenzaci 11,6 milionu korun a omluvu v médiích: „Nevím, kdy bude nařízeno další stání, všechno řeší právníci.“

Provází ho pověst zásadového, přísného, ale úspěšného trenéra, který má na mužstvo vysoké nároky.

„Stojím si za principy. Budu dělat, co chci já, ne co mi řekne někdo jiný. Chcete mě? Tak věřte, že to dělám dobře. A já vím, že to dělám dobře, nechtě mě dělat moji práci“ líčil v rozhovoru krátce před příchodem do Vítkovic.

Hokeji se i během pauzy věnoval, odmítá představu, že by mu snad ujel vlak. Zvažoval i variantu zahraničního angažmá, velkou roli při jeho rozhodování hrála rodina.

„Mám dvě dcery, patnáctiletou a dvanáctiletou. Samozřejmě mě láká NHL, mám sny, ale musím pro ně uzrát. Doma jsem v Česku, nedokážu si představit, že bych teď někam odešel bez rodiny.“

Jeho první cíl v novém působišti zní jasně: vymanit se z boje o záchranu a postoupit do play off.

Znovu se pokusí dostat do hráčů veškeré náležitosti náročného stylu založeného na maximální obětavosti a precizní defenzivě, který mu přinesl tři mistrovské tituly v Třinci. Právě obrannou fázi hry potřebují Vítkovice výrazně zlepšit, v aktuálním ročníku dostaly nejvíce gólů ze všech (120).

Na potácení se u dna tabulky není Varaďa zvyklý, pokusí se to co nejrychleji změnit. Poprvé se postaví na střídačku v pátek proti Litvínovu, v neděli přijde na řadu důležité střetnutí s Kladnem.