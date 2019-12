Vánoční přání pro extraligové kluby: Sparto, ukaž, že na to letos máš, Kometo, vyvrať, že patříš do důchodu

PRAHA Hokejová extraliga sice přes Vánoce nemá pauzu, naopak kvůli diváckému zájmu navýší týdenní porci zápasů, přesto uvolněná atmosféra vybízí ke svátečním přáním do nového roku.

Co vám, milé kluby, tedy vinšujeme?



Vedoucí Sparto, udrž si svůj standard i v play off. Za posledních třináct let už jsi několikrát doufala, že bys díky výborným výkonům v základní části mohla konečně dospět k titulu. Leč ani jednou k němu cesta zatím nevedla. Třeba to vyjde tentokrát, vypadá to slibně, byť se najde pár silných konkurentů.

Liberečtí Tygři, pokračujte v nastoleném trendu a vyhněte se výpadkům. Bylo by snadné zapomenout na sérii pěti porážek, po níž jste se v tabulce propadli do nelichotivých nížin. Ukazujete, že pořád patříte do absolutní špičky. A že nový hlavní trenér Patrik Augusta je muž na svém místě. Tak ať se vypořádáte s odchodem Filippiho do KHL.

Plzeňští Indiáni, bojujte do krve. Máte na to dostat se zase hodně daleko. Můžete se opřít o mimořádného Milana Gulaše, tak ať se k němu přidají i další, protože ve vyřazovací části nejde sázet jen na jednoho hráče. Našlápnuto máte skvěle, držíte si formu, nabíráte sebevědomí. Tak dál bavte!



Mladá Boleslavi, kéž bys navázala na svou nejlepší sezonu, kdy jsi dokráčela do semifinále. Proč bys to nemohla zvládnout i tentokrát? Dávej si velké cíle, máš na to reálnou sílu. Proto Ti přejeme, abys konečně zažila pořádnou podporu od fanoušků. Kdyby se ve městě podařilo strhnout hokejovou horečku, bylo by to skvělé.

Třinci, ať máš ocelovou sílu, zbytek pak přijde sám. Máš krásný stadion, máš oddané fanoušky, disponuješ také kvalitním kádrem. Tak ať prokážeš předpoklady, rozhodně máš na to, abys obhájil extraligový titul. Jiný cíl přece mít nemůžeš! Je potřeba ze současného stavu vymáčknout maximum, protože úspěchy nejsou samozřejmost.

Karlovy Vary, držte se! Ať prožíváte i v novém roce stejnou jízdu jako dosud. Samy sobě totiž neustále dokazujete, že nic není nemožné. Dál předvádějte, že nejdůležitější nejsou peníze, ale chuť, touha a cílevědomost. Jste krásným příkladem pro ostatní, že když se chce, tak to jde. Být vzorem je přece krásné.

Hokejisté Brny se radují z branky do sítě Liberce.

Kometo, ukaž, že ještě nejsi za zenitem. Máš kádr plný hvězdných jmen. Řada z nich je už sice věkově v kolonce veteráni, zato mají zkušenosti. A na ně přece sázíš v play off. Tak ať Ti vyjde postup do šestky, protože zápasy v předkole by Ti mohly brát zbytečně síly, které by pak chyběly. Pořád na to máš.

Hradci Králové je nutné vinšovat klid při strategických rozhodnutích. Neunáhluj se, pokus se nastolit uvolněnější atmosféru, výsledky pak přijdou. Je poznat, že napětí týmu rozhodně neprospívá, tak snad tohle období skončí. Nic netrvá věčně. Zaměř se na konsolidaci, protože se musíš koukat dolů, ne nahoru.

Zlíne, je vidět, že máš tvrdou hlavu jako berani. Všichni Tě odepisovali, ale ukazuješ, že i bez peněz a s vlastními odchovanci se dá hrát na pozicích zaručujících postup do předkola play off. Přesto ho ber jako bonus a soustřeď se na záchranu. Našlápnuto máš skvěle, máš už osmibodový náskok, tak ať ho udržíš.

Olomouci, dokaž, že jsi pořád černým koněm extraligy. Dlouho to vypadalo, že Ti letos došel dech, ale zase začínáš dokazovat, že máš na víc. Jasně, tentokrát z toho asi nebude umístění v první šestce, takže je adekvátnější Ti přát, abys v klidu dohrála sezonu. Bez obav o svou extraligovou příslušnost.

Litvínove, žlutočerná bašto ze severu Čech, zkonsoliduj se. Máš kvalitní kádr, jen musíš víc bojovat. Podřiď všechno výsledkům, nech na ledě úplně všechno. Fanoušci si to zaslouží. Byla by ostuda, kdybys bitvu o extraligovou příslušnost nezvládl. Jsi na dobré cestě, tak se jí drž, výsledky přijdou samy.

Kladno, dál bojuj. Máš na to udržet se v extralize. Ať se Ti uzdraví šéf Jágr, protože Ti má ve svém věku pořád co dát. Daří se Ti víc, než čekalo, ale musíš dál dřít, nikdo Ti nedá nic zadarmo. Respekt soupeřů jsi už získalo, tak vydrž. Modli se za zdraví svého gólmana, protože Denis Godla je držák Tvých nadějí.



Vítkovice, přejeme Ti jednotu. Zapomeňte na sváry, které klub rozdělovaly a dovedly až na předposlední místo. Je potřeba se semknout a myslet pozitivně. Nepanikařte, máte tým na extraligu, máte na to, abyste pod sebou udržely Pardubice. Chce to jen klid a víru ve vlastní schopnosti.

Pardubice, zhluboka se nadechněte a rozjímejte. Přemýšlejte o tom, proč se klub dostal z úplné špičky až do propasti, v níž už několik let bloumá. Nic není náhoda. Výsledky jsou odrazem chybějící vize a nekoncepčnosti. Takže naše hlavní přání bude, abyste našly lídra na poli funkcionářském. Teprve pak budete stoupat.