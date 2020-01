Varaďa: Další šampionáty budou ještě těžší, ostatní týmy jsou kvalitou úplně někde jinde

OSTRAVA Mezi novináře přišel po zápase viditelně zkroušený. Emotivní kouč české hokejové dvacítky Václav Varaďa, že se jeho týmu klíčový duel každého šampionátu, tedy čtvrtfinále, vůbec nepovedl. Švédové nejenže vyhráli 5:0, český tým navíc nepustili téměř k žádnému většímu ohrožení vlastní brány.

„Výsledek je pro nás zklamáním. Bylo tam srdíčko, ale i zbytečné fauly. Navíc nemáme tolik vyspělých hráčů jako soupeř. Čelili jsme velké kvalitě týmu Švédska,“ smutnil po zápase 43letý kouč.

Pane trenére, myslíte si, že se zápas zlomil během dvou minut v první třetině?

V první třetině to z naší strany bylo hodně nervózní, po zbytečných vyloučeních jsme se zase dostali do obtíží, i když jsme to bránili vcelku dobře. Ale inkasovali jsme, zlomovým okamžikem byl zřejmě druhý gól při naší přesilovce, kdy Lukáš Dostál ztratil kotouč a soupeř lacino skóroval. V úvodu druhé třetiny pak přišla další branka. I se tým zvedl, druhou třetinu odehrál nejlépe. Měli jsme šance a mohli si pomoci nějakým gólem. Ale Švédové si hlídali náskok a zápas kontrolovali.

Jak se hraje proti týmu, který je držením získaného náskoku pověstný?

Za stavu 0:3 jsem z týmu cítil, že tam je slina. Chuť. Puk párkrát poskakoval na čáře. Nebyl na nás ale v podstatě žádný faul, švédský tým s kvalitními obránci jsme nedokázali dostat pod soustavný tlak, abychom si vytvořili nějaké situace a pomohli si gólem. Ve třetí třetině už to bylo hodně těžké. Ovšem hráči nic nevypustili, toho si cením.



Co jste si říkal, když jako nejtrestanější tým turnaje uděláte hned v úvodní třetině tři prohřešky a hrajete téměř šest minut v kuse v oslabení?

Na hráče apeluji, aby to nedělali. Když to přijde, nemohu jich pět nebo šest posadit, protože jiné tam k dispozici nemám. Kluci se z toho musejí ponaučit. Do další kariéry je pro ně hrozně důležité, aby to nedělali, v dospělém hokeji jinak hrát nemohou a nebudou. Tady nás to možná stálo lepší umístění.

A co říkáte na to, že debakly s Kanadou a Švédskem zkazily celkem solidní dojem z dobře rozehraného turnaje? Mohou za to ona vyloučení?

Fauly byly šílené. Hráči si v oslabeních museli sáhnout na dno a pak neměli sílu směrem dopředu.

Jak moc vám zkomplikovala turnaj zranění gólových útočníků Jakuba Lauka a Jana Jeníka?

Klíčoví hráči by nám v takových utkáních určitě pomohli. Třeba by vstřelili klíčovou branku, nebo by vytvořili gólovou příležitost, což by nás mohlo nakopnout. To bych vypíchl jako hodně důležitý aspekt z tohoto turnaje.

Hodně se teď mluví o tom, že prohra 0:5 se Švédy je jen současným obrazem českého juniorského hokeje. Jaký je váš názor?

Nerad bych hodnotil, co bylo přede mnou. Zažil jsem dvě mistrovství světa, kde jsme ve čtvrtfinále padli. Proti Švédům jste viděli, že přes enormní snahu našeho týmu byla kvalita na hokejkách a v hráčích soupeře. Bylo to znatelné. V tomhle rozpoložení můžeme silné týmy porazit, ale ne porážet. Pokud je někdy chceme porazit, a takové zápasy určitě přijdou, musíme mít hráče, kteří tam vypustí duši. My je měli, jenže nesmíme dělat hloupé fauly. Je třeba vyvarovat se zbytečně laciných příležitostí pro soupeře. Také potřebujete, aby zachytal gólman. Všechno se musí skloubit, teprve pak se výsledek dostaví.

Václav Varaďa v rozhovoru s Michalem Teplým.

Tak jinak... V čem jsou Švédové konkrétně lepší než Češi?

Je určitě jiné trénovat takhle vyspělý tým. Z Rusů, Američanů nebo ze Švédů to čišelo. Takhle vyspělé hráče v Česku nemáme. Věřím tomu, že kluci nehráli špatný turnaj. Ve všech utkáních se vydali.

Jak těžké tedy budou mít vaši hráči prosadit s mezi dospělými?

Budou to mít těžké. Budou se snažit, aby urvali místo v mužském hokeji, což je ohromně náročné. Aby tu šanci dostali, nesmějí dělat takové věci jako na turnaji. Tedy zbytečné fauly. Musejí být odpovědní v obraném i útočném pásmu. Musí být na ně spolehnutí ve spoustě situací. Na puku i bez něj. Pokud to zvládnou, šanci mají.

Co tedy máte na mysli konkrétně kromě faulů?

Jsou tam hrozné chyby, předržení puku. Místo toho, abychom si to udělali jednoduché a posunuli kotouče, tak předržíme čas, kdybychom je měli dát. Pak se to hasí faulem. Kluci se musejí naučit, aby tohle nedělali.

Je nějaký rozdíl mezi vypadnutím ve čtvrtfinále loni a letos?

Z tohoto týmu jsem cítil takovou větší soudržnost. Bohužel, ovlivnila nás zranění. A my museli šíbovat se sestavou. Lukáš Dostál prodělal silnou virózu, byl v nemocnici. Honza Šír prodělal otřes mozku, zvracel. Ostatní kluci na to reagovali velmi dobře, byli soudržní. Akorát spoustu situací nevyhodnotili správně.

Vy jste navíc trénoval před vaším, tedy ostravským publikem. Jaké to pro vás bylo?

Samozřejmě jsem si vážil šance trénovat na domácím mistrovství světa s kolegy, kteří vidí hokej podobně. Věřím tomu, že jsme udělali maximum. Celý realizační tým. Aby hráči měli veškerý servis. Ale dohnalo nás provedení v zápasech. Fanoušci ale byli skvělí. Kluky jsme neustále hecovali, ať to nevypustí. Aby za stavu 0:4 nebo 0:5 lehali před Lukášem (Dostálem), aby blokovali střely. Myslím, že to lidé ocenili. Po stránce fanoušků bylo tohle mistrovství skvělé. Přišli, podporovali hráče. Oproti Švédsku nebo Finsku tady byly plné haly, což z kluků ždímá to nejlepší.

Je reálné, že budete u týmu pokračovat i po vypršení dvouleté smlouvy?

Teď budu pokračovat v Třinci. Potřebuju pár hodin, možná den, abych si spočnul. Pak se připojím k Ocelářům. Co bude dál u dvacítky? Měl jsem smlouvu na dva roky, která teď končí. Tahle práce mě bavila, ale co bude dál, to uvidíme.

Přitom budoucnost reprezentačních týmů zrovna růžově nevypadá, že?

Postřehl jsem, jak vypadá skupina letošního mistrovství světa osmnáctiletých. Ta bude neskutečně těžká. Další šampionáty také. Bude zapotřebí srdíčko, které my tady měli. Tím jsme si pomohli k výhře nad Rusy a k bodu s Amerikou. Pak tam srdce bylo i v dalších zápasech, ale také se projevila vyšší kvalita soupeřů.