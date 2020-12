Velký návrat je blízko. Jágr by měl po více než devíti měsících nastoupit za Kladno

Kladno Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr by se po více než devíti měsících měl objevit v sestavě Kladna. Osmačtyřicetiletý majitel Rytířů podle informací webu iSport.cz nastoupí v dnešním dohrávaném zápase 8. kola první ligy proti Jihlavě. Kladno má potíže se sestavou, proto zřejmě neplánovaně nasadí i Jágra.

„Momentálně to nechci komentovat. Nikdy takhle s předstihem sestavu nezveřejňujeme. Ale pokud by k tomu mělo dojít, s dostatečným předstihem o tom budeme informovat. A buď to potvrdíme, nebo vyvrátíme,“ uvedl tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl pro iSport.cz.

Jágr hrál soutěžní zápas naposledy 6. března v Litvínově, po kterém Kladno sestoupilo z extraligy. Následně nejproduktivnější Evropan v historii NHL několikrát uvedl, že neplánuje ukončit aktivní kariéru a chce se pokusit pomoct mateřskému klubu k návratu mezi elitu. V létě mě ale zdravotní problémy, které mu narušily přípravu. V současnosti už s týmem trénuje, jeho první start urychlila marodka Středočechů.



Kladno je v neúplné tabulce první ligy se ziskem 25 bodů čtvrté, vyhrálo šest z posledních sedmi zápasů. Rytíře dnes čeká poslední utkání v letošním kalendářním roce. Jihlava odehrála o dva zápasy více a druhou nejvyšší soutěž vede s 33 body.