Věříme, že i s velkou řadou zranění poradíme a Švédy zaskočíme, věří nováček v českém týmu Střondala

OSTRAVA Až těsně před zápasem s Kanadou (2:7) jej kouč české reprezentace do 20 let Václav Varaďa napsal na soupisku, protože centři prvních dvou formací Jan Jeník a Jan Šír se ocitli na marodce. Litoměřický útočník Vojtěch Střondala se mu odvděčil dobrým výkonem i vstřeleným gólem.

„Bylo to těžké, pro mě i celý tým. Škoda, že jsme zbytečně faulovali a nedokázali jsme v posledním zápase zvítězit,“ uvedl Střondala na to konto, že Češi dostali v úvodní třetině všechny čtyři góly v oslabeních, v němž dostali gól i ve druhé třetině.



Vojtěchu, tři vyloučení a čtyři inkasované góly Proč k tomu podle vás došlo?

Něco jsme si k ní v šatně řekli. Co změnit a jak hrát. To se nám ve druhé třetině povedlo, jenže jsme dostali nešťastný gól, a to nám zase vzalo vítr.

Jak jste slavil váš gól na 1:4? Hledal jste někoho v publiku?

Myslím, že rodina s přítelkyní seděla na druhé straně, jen jsem oslavoval. Byl to krásný pocit, ale hezčí by bylo vítězství.

Schoval jste si puk? A co vás premiérový gól bude stát?

Já na schovávání puků moc nejsem a doufám, že mě to nic stát nebude.

S čím půjdete do zápasu se Švédskem?

My vysokou porážku nesmíme vnímat. Musíme se soustředit na další zápas a jít do něho naplno. Musíme se podívat na videa, pořádně se připravit a dát do toho všechno, abychom šli dále. Jen nás trochu mrzí počet zraněných hráčů. Ale věřím, že se s tím popereme.