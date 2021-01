VIDEO: Brankář Varů skóroval přes celé hřiště. Mám jich víc než někteří spoluhráči, smál se

Praha Sebral puk u své brány, ani na chvilku nezaváhal a vysokým obloukem ho poslal na druhou stranu kluziště. Zásah! Karlovarský gólman Filip Novotný krásnou a jedinečnou brankou podtrhl skóre extraligového zápasu 40. kola, v němž jeho tým zvítězil na ledě mladoboleslavských hokejistů 3:1.

„Po sérii neúspěšných výsledků už jsme tu výhru potřebovali. Soupeř byl velmi těžký, jsem rád, že jsme urvali tři body,“ hodnotil Filip Novotný.

Pojďme k vaší trefě, která dělá z utkání nevšední událost. Jak se to seběhlo?

Viděl jsem, že domácí hráči nahazují puk, tak jsem si vyjel trochu do rohu. Snažil jsem se kotouč hlavně vyhodit. Měl jsem dost času a pak už je to i o štěstí.

Hokejová Tipsport extraliga - 40. kolo: Hradec Králové - České Budějovice 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0), Olomouc - Zlín 2:4 (0:2, 1:1, 1:1), Třinec - Brno 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), Mladá Boleslav - Karlovy Vary 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), Vítkovice - Litvínov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), Sparta Praha - Plzeň 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

V tu chvíli jste vedli jen o gól. Nebyla střela přes celé hřiště příliš riskantním pokusem? Mohl jste třeba někoho trefit.

Měl jsem přehled, nikdo na mě nešel. Chtěl jsem zvednout puk co nejvýš, aby dojel daleko. A padlo to tam.

Zkoušíte to takhle často?

Docela jo. Už i letos jsem to zkoušel, soupeřův hráč mi to chytil ve středním pásmu, i když to vypadalo nadějně. Důležitější než můj gól jsou ale tři body.

To chápu. Brankář však každý den gól nestřílí. Kam ho ve své kariéře zařadíte?

Kam bych ho měl zařadit? Hlavně chytám puky, jsem rád, ale je to jen třešnička na dortu.

Nesnil jste o tom, že se to jednou podaří?

Fakt ne, vyplynulo to ze hry. Jednou jsem si to chtěl zkusit, jak to vídám různě na sociálních sítích, každého brankáře to asi láká.

Už v kabině proběhly nějaké fórky?

Někteří kluci říkali, že mám teď víc gólů než oni. Moc jsme jich v poslední době nedávali, tak dneska máme s tím mým aspoň tři.

Máte puk do sbírky?

Puk mi přivezli a schoval jsem si ho. Něco mě to bude stát, kluci si dají v kabině něco dobrého.