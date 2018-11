VIDEO: Gól, jaký svět neviděl. Rozhodčí v 1. lize uznali gól, který neprošel brankou

PŘEROV Druhou nejvyšší tuzemskou hokejovou soutěž hrají profesionálové, je mezi nimi spousta extraligových vítězů i reprezentantů. Fanoušek by tak čekal, že profesionální výkony budou v Chance lize předvádět i sudí. Co však předvedli ve středečním duelu 26. kola mezi Přerovem a Litoměřicemi (4:2), z toho zůstává rozum stát. Uznali gól, aniž by puk prošel brankou.

Hokejisté Přerova to v této sezoně na Litoměřice dosud neuměli. Oba dosavadní duely totiž na jeho ledu prohráli (1:4 a 3:4). A tak se ve středu čekalo, že to ve své aréně budou chtít soupeři vrátit.

Nikdo však nečekal, že jim k výhře zásadním způsobem pomohou rozhodčí.

Za stavu 3:1 se ve 33. minutě odrazil puk na levý kruh k domácímu kapitánovi Tomáši Sýkorovi, který z první mířil na branku. Tu však minul a trefil jen brusli litoměřického obránce Dominika Málka, jenž stál u levé tyče.

Od ní se puk odrazil z boku na brankovou síť, což zmátlo brankového sudího, který rozsvítil červené světlo na znamení docílení gólu.



K překvapení všech litoměřických hráčů i realizačního týmu dvojice hlavních sudích Jiří Kašík a Filip Vrba gól za jásání domácího publika uznala.

Hostujícímu týmu nebyly nic platné ani mohutné protesty gólmana Martina Michajlova, který situaci viděl z několika metrů.

„Zápas zhodnotím tak, že se k němu nebudu vůbec vyjadřovat, protože to, co jsem viděl, se nedá slušně zhodnotit,“ rozčiloval se po zápase trenér Litoměřic David Bruk.

Litoměřickým se sice povedlo ve třetí třetině snížit na 2:4, víc už nestihli, a tak je po zápase převládlo obrovské naštvání.

A i když se nyní dá očekávat pro rozhodčí tvrdý trest, ztracenou šanci na bodový zisk už jim to nevrátí.