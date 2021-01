VIDEO: Gretzky slaví 60. narozeniny: Pan Výjimečný, kterému české Nagano zničilo olympijské sny

PRAHA Hokejový bůh a ikona nejen své doby. Wayne Gretzky dokázal překonat celou řadu milníků i rekordů a dodnes je považován za jednoho z největších hokejistů všech dob. Dnes slaví šedesáté narozeniny, přesto ho mrzí jediná věc - nedokázal vybojovat zlatou medaili z olympijských her, o tu radost ho obrali Češi.

Předurčená hvězda od mládí

Wayne Gretzky se narodil do hokejové rodiny. Tatínek Walter rovněž brázdil ledové plochy a maminka hrála softbal. Ač se narodil a vyrostl v Kanadě, kořeny jeho rodiny sahají do Běloruska, Polska a Ukrajiny. Už od raného věku bylo jasné, že se v malém Waynovi skrývá hokejový talent.

Po zamrzlé ledové ploše se totiž projížděl již ve dvou letech. Led ho uchvátil, každou volnou chvíli piloval nejen bruslení, ale také střelbu a kličky. Už v šesti letech pravidelně hrával hokej s mnohem staršími dětmi a i mezi o pět let staršími jednoznačně vyčníval.

Jenže to ho paradoxně o hvězdnou kariéru málem připravilo. Tím, že v pouhých deseti letech dokázal za jedinou sezonu vstřelit 378 gólů, začali někteří rodiče na šikovné dítě žárlit. Během zápasů na něj bučeli a nadávali mu do chamtivce. Vydržel to tři roky, pak už byla jejich nenávist natolik nepříjemná, že chtěl s hokejem skončit. Jenže jeho rodiče dostali lepší nápad, domluvili mu přestup do jiného týmu.

Uchvátil už jako teenager

Největší zlom kariéry přišel v jeho šestnácti letech, kdy byl z třetího místa draftován do Ontario Major Junior Hockey League týmem Sault Ste. Marie Greyhounds. Hned v tom roce bylo jasné, že měl tým šťastnou ruku. Mladý Gretzky tehdy během 64 zápasů vsítil neuvěřitelných 70 branek a přidal 112 asistencí. I díky tomu si ho okamžitě všimli trenéři juniorského výběru Kanady a nominovali ho na mistrovství světa juniorů, kde vybojoval svou první cennou medaili – tehdy bronzovou.

Z WHA rovnou do NHL

Následující dva roky pobyl Gretzky ve World Hockey Association, tedy lize, která se v té době snažila konkurovat NHL. Důvodem byl fakt, že v té době NHL zakazovala start hráčům, kterým ještě nebylo dvacet let. Právě tam se poprvé oblékl do dresu Edmontonu Oilers. Když kanadský klub v roce 1979 vstoupil do NHL, mladého Kanaďana si v týmu i přes kritické ohlasy zvenčí nechal. Mnozí věštili, že NHL Gretzkému sedět nebude. Je tvrdší, rychlejší a je v ní mnohem více talentovaných hráčů.

Jenže tehdy osmnáctiletý hokejista všem vytřel zrak. Hned v první sezoně nasázel 51 branek, ve třetí sezoně bylo gólů dokonce 92, rekordní počet, který se do dneška nepodařilo nikomu překonat.

Zrada pro Kanadu

V Edmontonu odehrál dlouhých deset sezon, čtyřikrát s týmem vyhrál Stanley Cup a právem se stal legendou napříč celým světem. Srpen roku 1988 ale tkví v myslích kanadských fanoušků dodnes – tehdy totiž dokonalý střelec vyměnil Edmonton za Los Angeles King.

Kanada zůstala v šoku, jeho přestup jí zamával dokonce tolik, že vláda zvažovala zapojení. Nelson Riis, lídr nových demokratů tehdy požadoval, ať vláda přestup zatrhne. „Jak můžeme dovolit prodej našich národních pokladů? Edmonton Oilers je bez Waynea Gretzkého jako jablečný koláč bez krému, jako zima bez sněhu, jako ‘Kolo štěstí’ bez Vanny Whiteové - prostě nemyslitelné,“ snažil se je přesvědčit.

Fanoušci hledali viníka všude možně. Obviňovali dokonce Gretzkého těhotnou manželku, v té době herečku, že chtěla být blíž Hollywoodu. Rozhodnutí o přestupu ale nezměnili.

Nová éra pro LA

Ač v Los Angeles nebyl na takové výši, na jaké byl v Edmontonu, stále s pravidelností vyhrával ocenění pro nejlepšího hráče NHL a z Kings udělal obávaného soupeře, kterého v roce 1993 dokonce dostal do finále bojů o Stanley Cup. Na nejcennější trofej si už ale nikdy nesáhl.

V týmu Kings zůstal osm sezon, pak se přesunul na jednu sezonu do St. Louis Blues a poslední tři roky v NHL strávil v New York Rangers. Kariéru ukončil ve 38 letech, brzký odchod zapříčinily i problémy se zády.

Válel i v reprezentaci

Wayne Gretzky byl platným členem i v národním týmu Kanady, na vytouženou olympijskou medaili ale jako hráč nedosáhl. Na olympijských hrách nastupoval pouze jednou, v roce 1998 v Naganu. A čeští fanoušci už jistě ví, kdo mu zisk cenného kovu znemožnil. Kanada v semifinále nastoupila proti českému výběru, základní hrací doba skončila nerozhodně 1:1 a o postupujícím rozhodly až samostatné nájezdy. V nich byli pozdější vítězové úspěšnější.

Kanada tak mohla sahat pouze po bronzu, ale ani to tehdy nevyšlo. V utkání o třetí místo byl úspěšnější výběr Finska, který tehdy vyhrál 3:2. Wayne Gretzky tak na olympijskou medaili nedosáhl.

Jako hráč legenda, jako kouč průměr

Konec hráčské kariéry neznamenal odchod Gretzkého z hokeje úplně. Kanadská hvězda se stala manažerem kanadské reprezentace, pod jeho vedením Kanada po dlouhých padesáti letech vybojovala to, co se mu jako hráči nikdy nepodařilo - olympijské zlato. Tím ale jeho manažerské úspěchy končí. V roce 2000 se stal spolumajitelem týmu Phoenix Coyotes, kde se po sezoně 2004/05 stal rovněž trenérem. Jeho tým se ale pod jeho vedením nedokázal probojovat ani do play off, slavné jméno nepřitáhlo ani fanoušky do ochozů, a tak o čtyři roky později svůj podíl prodal. V roce 2016 se vrátil zpátky do Edmontonu Oilers, kde momentálně působí v roli partnera a viceprezidenta mateřské společnosti týmu.

Great One vs Great Eight

Wayne Gretzky v loňském roce zaujal fanoušky i trochu jinak. Dohodl se s Alexandrem Ovečkinem a společně si poměřili síly ve videohře. Zápas na konzoli X Box v hokejové simulaci NHL 20 pak veřejně streamovali, výtěžek darovali na podporu v boji proti covid-19.