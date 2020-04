VIDEO: Gretzky versus Ovečkin. Hokejoví velikáni se střetli na virtuální ledové ploše

Praha Na střet dvou velikánů čekal hokejový svět opravdu dlouho. Na jedné straně Wayne Gretzky, pravděpodobně nejlepší hokejista všech dob, na té druhé Alexandr Ovečkin, ruský gólostroj. Nesplnitelný sen mnoha fanoušků se stal skutečností. Ne však doslova. Oba zmínění se totiž utkali na virtuální scéně.

Gretzky versus Ovečkin? Nesmysl? Na ledě asi ano, ve virtuálním světě vůbec. V rámci charitativního utkání dvou velikánů neodmyslitelně spjatých s ledovou plochou, holí a kotoučem se podařilo vybrat přes milion korun na boj proti pandemii koronaviru.

Během souboje nazvaného „The Great One vs. The Great Eight“ se devětapadesátiletý Gretzky i čtyřiatřicetiletý kapitán Washingtonu Ovečkin dobře bavili. Tím zásadním však bylo, že se jim podařilo během chvilky vybrat přes dvacet tisíc dolarů. Částku pak zdvojnásobili, když přidali stejnou částku.

„Můj táta vždy říkal, že když jdete hrát, můžete také vyhrát,“ pronesl před začátkem souboje Wayne Gretzky a ani 21 let po ukončení kariéry tak nezapřel touhu po vítězství.

A jak se dalo předpokládat, oba hájily barvy svých milovaných organizací. „The Great One“ si zvolil Edmonton, „Great 8“ pak Washington. Jelikož ani jeden z aktérů neměl s hraním na konzoli větší zkušenosti, přizvali si oba na pomoc mladší kolegy. Rus neváhal a ke své obrazovce pozval Johna „JohnaWayna“ Casgranda, jednoho z nejlepších gamerů planety. Gretzkymu ve virtuálním světě pomáhali synové Ty a Trevor.



Jak dopadl samostatný souboj? V prvním utkání zvítězil Wayne Gretzky 5:4 po prodloužení. Ruský velikán se však nenechal starším soupeřem ztrapnit a ovládl druhý duel v poměru 4:1 a pronesl: „Potím se tak, jako kdybych hrál opravdový hokej.“

G_alena13 (Twitter) @Alena13G VIDEO: Ovi against Gretzky?? NHL 20 https://t.co/x5Ir9d2BLL Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu Ovi against Gretzky NHL 20 https://t.co/x5Ir9d2BLL odpovědětretweetoblíbit

„Ani jeden z nás není v této hře moc dobrý, ale byl to skvělý nápad v téhle době, kdy nikomu není zvlášť dobře. Byl to zábavný večer a věřím, že každý si to s námi užil a mohl se při pohledu na nás alespoň trochu zasmát,“ prohlásil Gretzky, který se nakonec se svým ruským kolegou rozešel smírně, třetí, rozhodující duel se totiž nakonec neuskutečnil.



Přes milion korun, který se podařilo vybrat pro obě organizace, budou využit na zajištění jídla pracovníkům v první linii boje s nemocí covid-19.