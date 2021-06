VIDEO: Zkrat od amerického hrdiny. Střelec Boyle za zákeřný faul proti Slovákům trest nedostal

Riga/Praha Američtí a slovenští hokejisté vstoupili krátce po 15. hodině do čtvrtfinále letošního světového šampionátu. První třetinu jasně ovládl zámořský celek, ovšem v jejím závěru předvedl velký zkrat kapitán USA Brian Boyle. Za svůj „kastrační“ faul ale vyloučen nebyl. Zámořský celek nakonec i přes menší polevení ve druhé části hry zvítězil hladce 6:1 a postoupil do semifinále. Tam se z druhého odpoledního čtvrtfinále po obratu ve třetí třetině probili přes Švýcary také Němci.

201 centimetrů a 111 kilogramu. Šestatřicetiletý Brian Boyle je pro americký tým klíčovým hráčem. A pro mnoho hráčů i osobnost hodná inspirace. V září roku 2017 oznámil, že mu byla diagnostikována leukémie, ze které se dokázal ale vyléčit a vrátit také zpět ke sportu. Byť do konce života nejspíše bude brát medikamenty.

Za oddanost hokeji ostatně dostal od NHL ocenění, které se právě za podobné skutky uděluje, prestižní Bill Masterton Memorial Trophy.



Poté, co se zámořskému výběru zranil Justin Abdelkader, převzal po něm kapitánskou štafetu a čtvrtfinále proti Slovensku otevřel parádní úvodní brankou. Na ni rozjetí Američané navázali dalšími dvěma góly a úvodní třetinu jednoznačně ovládli.

Brian Boyle překonává Adama Husku.

Přesto nedává smysl Boyleho chování v závěru. Poté, co atakoval – nikterak extrémně – jednoho z jeho spoluhráčů Miloš Roman, dojel si pro slovenského útočníka a vyčinil mu. Oba muži se vzápětí potkali na vhazování, kde ale msta pokračovala. A hodně zbytečným směrem.



Boyle nabral Romana na hůl jako na vidle. Jestliže první kontakt mohl působit jako náhoda, následné dění, kdy Boyle hokejku v rozkroku soupeře ponechal a tlačil s ní nahoru, už ale takto nepůsobilo. Roman pochopitelně skončil na ledě s bolestivou grimasou, čtyřlístek rozhodčích ale situaci nezaregistroval a tak americký kapitán předčasně do šaten nezamířil.

Pro slovenský tým budiž situace o to nepříjemnější, že v zápase se Švýcary (1:8) sami přišli za nesportovní chování o dva hráče (Pospíšila a Rosandiče) do konce utkání + následný souboj s Dány, který vyhráli 2:0.

A hlavním problémem ale bylo, že do druhé části hry nevstoupili s pětiminutovou přesilovkou a šancí nepříznivě se vyvíjející duel zvrátit. Slováci sice v této části hry dokázali snížit, jenže ještě do přestávky odskočili Američané opět na tříbrankový rozdíl a nakonec postoupili po hladkém triumfu 6:1 podesáté v historii do semifinále.

Ve druhém odpoledním souboji úvodního kola play-off dlouho potvrzovali roli favorita Švýcaři, kteří nad Němci vedli 1:0 a 2:1, jenže ani to nestačilo. Naši západní sousedé ve třetí třetině srovnali a nakonec slavili postup mezi nejlepší čtyřku po samostatných nájezdech.