VIDEO: Hokejové rozkleky z domova. Čech piluje své brankářské umění v garáži

Brzy osmatřicetiletý Čech, který od loňského léta působí v londýnském klubu jako poradce sportovního a technického úseku, hájí po konci fotbalové kariéry brankoviště týmu Guildford Phoenix ve čtvrté anglické lize.

Big Pete's only gone and built a mini ice rink in the garage! 聾@PetrCech  pic.twitter.com/gdOzqjXIxa