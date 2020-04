VIDEO: Jak na karanténu? Hokejisté dělají opičky, cvičí s rodinami a inspirují

Praha V těchto dnech mělo začít play off, místo toho už téměř měsíc NHL stojí. Hned po přerušení liga navíc doporučila hráčům domácí karanténu. Na rozdíl od některých jiných soutěží však hokejisté stále žijí v naději, že by mohli letošní sezonu dohrát. Všemi možnými způsoby se proto udržují v kondici.

„Osm, devět, deset,“ počítá tahoun St. Louis Ryan O’Reilly u sebe v obýváku zdvihy nohou. Jeho malý syn leží vedle něj a snaží se tatínka napodobovat. „Tak a teď na stranu. Jedna, dva, tři, čtyři.“

Mimořádná situace si žádá nové nápady. Možnosti tréninku a posilování jsou dost omezené, a tak hokejisté snad víc než kdy jindy hledají parťáky, soupeře nebo závaží ve svých domovech.

Vlastní děti. Manželky či partnerky. Domácí mazlíčci... Fantazii se meze nekladou.

Ryan O’Reilly cvičí doma se synem:

Fanoušci už touto dobou měli vědět, zda se podařilo Davidu Pastrňákovi urvat trofej pro nejlepšího střelce nebo koho vyzvou St. Louis Blues v prvním kole na cestě za obhajobou. Tento týden mělo v zámoří začít play off.



Místo toho však sociální sítě zaplňují fotky a videa, na nichž se hráči udržují ve formě u sebe doma. Mezi čtyřmi stěnami nebo na zahradě, po boku svých nejbližších.

Dělají kliky s dětmi na zádech, drží balonek na čepeli a chrání ho před zvědavými psy, tancují nebo cvičí s dalšími členy domácnosti.

Hokejisté inspirují i baví zároveň. Hledají způsoby, jak si zpříjemnit nezvykle dlouhé sportovní volno. Také ale doufají, že se situace brzy vrátí do normálu.

„Jsem z těch, kteří tráví na ledě spoustu času,“ popisuje hvězdný Connor McDavid v rozhovoru pro Sportsnet. „Ano, můžu vybíhat schody nebo jezdit na kole, co to jen jde, ale trénink na ledě to nenahradí. Doufám, že brzo nastane chvíle, kdy se budeme moci bez obav vrátit.“

Kapitán kanadského týmu se už na konci března pochlubil videem, na kterém dřepuje se svým velkým chlupatým psem v náruči. Jak se nucená pauza postupně prodlužovala, rozhodl se k fyzické aktivitě ponouknout i ostatní.

Spolu s fitness trenérem Gary Robertsem začali fanouškům dávat tipy na cvičení doma. „Byl to nápad mého agenta Jeffa Jacksona. Potřeboval zabavit děti, tak jim připravil několik cviků,“ vysvětluje McDavid.

„Pak ho napadlo posunout myšlenku ještě dál. S Garym jsme dali dohromady další cvičení a zveřejnili je na sociálních sítích. Rozjelo se to dobře. Snad děti nebo další lidé videa využijí a najdou díky nim způsob, jak zůstat v těchto časech aktivní.“

Nikdo zatím neví, jak bude vypadat zbytek sezony a zda se vůbec ještě rozběhne. Ve hře jsou různé scénáře, v úvahu například připadá dohrát ročník v letních měsících. Je však jasné, že v případě pokračování bude času na přípravu minimum.

Kdo se udrží ve formě, bude mít velkou výhodu. A vůbec nezáleží na tom, zda hokejista doma zdvihal činky, nebo vlastní partnerku.

Connor McDavid dřepuje se psem v náruči: