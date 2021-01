VIDEO: Kubalík dal dva góly, poprvé v sezoně skórovali Voráček a Chytil

New York Hokejový útočník Dominik Kubalík ve čtvrtém zápase nové sezony NHL poprvé bodoval, dvěma góly a asistencí ale nezabránil prohře Chicaga 4:5 v prodloužení na ledě Floridy. Poprvé v novém ročníku skórovali i Jakub Voráček a Filip Chytil. Voráček pomohl gólem k výhře Philadelphie 3:0 nad Buffalem a Chytil svou trefou už jen zmírnil prohru New Yorku Rangers s New Jersey na konečných 3:4.

Kubalík, který byl s osmi pokusy nejpilnějším střelcem zápasu, snižoval na 1:2 a 2:3 v přesilových hrách. Český útočník se v obou případech prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy. Kubalík si ještě připsal asistenci u gólu Philippa Kuraševa, který svou první brankou v NHL dostal Chicago ve 47. minutě poprvé do vedení. Florida ale brzy vyrovnala a prodloužení rozhodl Frank Vatrano.

Philadelphia o den dříve prohrála s Buffalem vysoko 1:6 a za úspěšnou odvetu vděčí zejména gólmanovi Brianu Elliottovi, který zlikvidoval čtyřicet střel. Bezgólový stav zlomil v závěru druhé třetiny Travis Konecny a Voráček zvýšil v 54. minutě z přečíslení dva na jednoho. Kladenskému odchovanci přihrál dobře na střelu z první Kevin Hayes, který zpečetil výhru při hře Buffala bez gólmana. Rangers nabrali rozhodující manko ve druhé třetině, v jejímž začátku sice vyrovnali na 1:1, ale New Jersey v dalším průběhu odskočilo na 3:1 a 4:2. Zápas ještě zdramatizoval ve 47. minutě gólem z dorážky Chytil. Mackenzie Blackwood, který čelil v utkání padesáti střelám, už ale další branku nepustil. Gólman Vítek Vaněček prožil před dvěma dny vítězný debut v NHL, ve kterém pomohl Washingtonu třiceti zákroky k výhře 2:1 nad Buffalem. Ve druhém startu ale musel strávit na ledě Pittsburghu prohru 4:5 v prodloužení. Capitals sice vedli i díky asistenci Jakuba Vrány 4:2, ale domácí snížili dokonce v oslabení tří proti pěti a poté vyrovnal Jevgenij Malkin. Prodloužení rozhodl z dorážky Sidney Crosby. Vaněček kryl 25 střel. Výsledky NHL: NY Rangers - New Jersey 3:4, Pittsburgh - Washington 5:4 v prodl., Detroit - Columbus 3:2 v prodl., Ottawa - Winnipeg 3:4 v prodl., Florida - Chicago 5:4 v prodl., Philadelphia - Buffalo 3:0, Los Angeles - Colorado 2:3. Utkání Nashville - Carolina bylo odloženo.