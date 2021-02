VIDEO: Kubalík zpět mezi fantomy přesilovek. Mám skvělé pocity, zase si věřím, těší ho po tříbodovém utkání

New York Dominik Kubalík už zase patří k elitě Chicago Blackhawks. Pomalý rozjezd sezony je pryč. Teď střílí branky, rozdává gólové přihrávky a boduje. Svou pohodu doložil tříbodovým večerem v nočním utkání proti Carolině.

„Je fajn být zase mezi střelci. Mám skvělé pocity, zase si věřím,“ řekl Kubalík během videokonference po zápase.

Tentokrát se na výhře nad Carolinou (6:4) podílel gólem a dvěma asistencemi. Řádil hlavně v přesilové hře, kde se mu opět začíná dařit.

Nejprve pěkně nahrál na gól Janmarkovi, když dostal puk k mantinelu, zamíchal s ním, rozhlédl se a Švéd měl spoustu času i prostoru na zakončení.



Potom dal hezký gól z nepřipravené pozice. Obránce Beaudin na modré čáře netrefil kotouč čistě, ten se dokutálel ke Kubalíkovi, jenž ho nekompromisní bombou k tyči poslal do Reimerovy branky.

A nakonec zakládal třetí gólovou akci nahrávkou Kaneovi, který ještě našel před brankou Shawa, jenž si s Reimerem nadvakrát poradil. Všechny tři situace se odehrály v početních výhodách Chicaga.

„Jsem fakt rád, že nám přesilovková souhra tak skvěle klape, a doufám, že to vydrží,“ líčí Kubalík. „Teď to jde oběma přesilovkovým řadám. Ta naše si to nekomplikuje a prostě nastřelujeme puky na bránu. Snažíme se přemýšlet, jako bychom hráli pět proti pěti,“ dodal.

Kubalík byl vloni se třiatřiceti góly druhým nejlepším střelcem po Patricku Kaneovi. Na startu letošní sezony v gólové produkci zaostává, dosud má na kontě tři zásahy. Zato se proměnil především v nahrávače. Má už osm asistencí, dohromady je na jedenácti bodech.



V týmové produktivitě je druhý, zároveň se s Jakubem Voráčkem dělí o pozici nejlepšího Čecha v NHL.

„Chci střílet góly každý zápas. Někdy vám to prostě jde, jindy ne. Ale nejsem frustrovaný. Snažím se dál střílet, dělat věci tak jako vždycky, být před brankou. Dřív nebo později to přijde,“ věří.

Ostatně se zlepšil on i jeho řada při hře pět na pět. Chicago má totiž spoustu zraněných hráčů. Proto kouč Colliton v posledních dvou zápasech povýšil do prvního útoku centra Kuraševa a ke Stromeovi s Kubalíkem posunul uzdraveného útočníka Alexe DeBrincata.



Právě od té chvíle Kubalík zase ožil a boduje. Vypadá to, že je ve formě, nabral pohodu a úplně vytěsnil z hlavy špatný začátek hokejového roku, kdy v prvních třech utkáních nezaznamenal jediný bod.