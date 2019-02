VIDEO: Mladý Slovák, co kritizoval reprezentačního kouče, mrštil flašku s vodou na fanoušky

Po nedávném mistrovství světa juniorů se proslavil ostrou kritikou reprezentačního trenéra Ernesta Bokroše, teď na sebe mladý slovenský hokejista Martin Pospíšil upozornil v zámoří.

A nebylo to v pozitivním světle, ač v této sezoně juniorské USHL nasbíral ve 33 zápasech 43 bodů (12+31). Pospíšil nechal v jednom z utkání pracovat svůj temperament, když se dostal do konfliktu s fanoušky.



Vše se odehrálo na trestné lavici. Nejprve mezi oběma aktéry vzplála slovní roztržka, která rychle vygradovala do akce: rozlícený Slovák vzal do ruky flašku s pitím, kterou mrštil do hlediště. Ta se mu vzápětí vrátila zpátky.

To Pospíšila rozdráždilo natolik, že se přes lavici drásal nahoru na tribunu. Běsnění uťal až jeden z pořadatelů, který ho strhl zpátky a odtlačil do útrob stadionu.

Zřejmě mu tak zachránil „život“, jelikož nechybělo mnoho, aby došlo k fyzickému napadení.

Přesto se dá očekávat, že útočník týmu Sioux City Mesketeers dostane od vedení ligy trest.

Pospíšil tak jen potvrdil nezkrotnou povahu, které dal průchod i na sociálních sítích, kdy po nepovedeném šampionátu dvacítek bez skrupulí zkritizoval kouče Bokroše.

S parťákem Milošem Fafrákem ho obvinil z „hrozného“ chování vůči hráčům, vytváření špatné atmosféry, braní úplatků a opřel se i do reprezentačního manažera Roberta Ulehly, jenž nezajistil hráčům profesionální servis.

„Byla to komedia, blbákov a ubohost,“ napsali na Facebook.

Pospíšila vzápětí zpražila slovenská legenda Miroslav Šatan konstatováním: „Jste frustrovaní, na víc jste neměli.“

Yep. I got it on Snapchat. Pospisil threw a water bottle at the fan first so the fan threw it back. pic.twitter.com/otcKMLpdzj