VIDEO: Nečas hvězdou utkání, gólem rozhodl o výhře. Trefil se i Šimek, Rittich čtyřikrát inkasoval

New York Útočník Martin Nečas rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Caroliny na ledě Floridy 3:2. V předchozím průběhu zápasu navíc zaznamenal dvě asistence a byl stejně jako v sobotním duelu v aréně Panthers vyhlášen první hvězdou utkání. Obránce Radim Šimek se jednou brankou podílel na vítězství San Jose nad Coloradem 6:2. Gólman Calgary David Rittich čtyřikrát inkasoval a jeho tým prohrál v Ottawě 1:5.

Carolina vstoupila do utkání na Floridě lépe a od 14. minuty zásluhou přesilovkové branky Bretta Pesceho vedla 1:0. Ze své tradiční pozice u pravého mantinelu si druhou asistenci připsal Nečas. Panthers srovnali až na začátku třetí třetiny, kdy se prosadil Frank Vatrano. V 57. minutě otočil vývoj Eetu Luostarinen a zdálo se, že rozhodl o dvou bodech pro Floridu. V čase 58:27 ale Carolina využila závěrečné hry bez brankáře k vyrovnání na 2:2. Po akci, do které se zapojilo pět ze šesti útočících hráčů, se prosadil Vincent Trocheck.

„Vypadalo to, že se vyhneme nastavení a zápas dovedeme do vítězného konce, bohužel se to nepovedlo. I přes prohru jsem ale na našem výkonu našel spoustu pozitivních prvků,“ řekl trenér Floridy Joel Quenneville.

V prodloužení zápas rozhodl Nečas. Na konci druhé nastavené minuty si vyměnil kotouč se Sebastianem Ahem a po parádní nahrávce trefil poloodkrytou branku Chrise Driedgera. Dvaadvacetiletý český útočník navázal na sobotní vítězný nájezd a rozhodl druhé vzájemné utkání po sobě. „Jsem rád, že se mi opět podařilo rozhodnout. Prodloužení hraji rád, protože při hře tři na tři je na ledě hodně místa, můžu si tak víc dovolit,“ uvedl Nečas.



Na vítězství Hurricanes se velkou měrou podílel brankář Alex Nedeljkovic, který pochytal 44 střel Floridy a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Panthers ve třetí třetině přestříleli soupeře vysoko 23:9.

„Alex (Nedeljkovic) si dnešní výhru opravdu zasloužil. Neodehráli jsme nejlepší zápas, udělali jsme spoustu chyb, ale on nás dokázal podržet a uklidnit. Tahle výhra ho hodně povzbudí,“ chválil amerického gólmana se srbskými kořeny střelec úvodní branky zápasu Pesce.

Útočník Floridy Aleksander Barkov odehrál 500. zápas v NHL. „Je to pro mě obrovská čest. I jedno utkání v takové soutěži je sen. Já žiju ten svůj při každém duelu,“ neskrýval radost pětadvacetiletý Fin.



Calgary se v Ottawě defenzivně trápilo. Ve třech duelech v kanadské metropoli inkasovalo celkem 14 branek a získalo pouze dva body ze šesti možných. Pondělní prohru 1:5 neodvrátil ani brankář Rittich, který kryl 31 střel Senators, ale čtyřikrát inkasoval.

Ritticha dvakrát překonal dvaadvacetiletý útočník Drake Batherson, který prodloužil svou gólovou sérii na šest zápasů, čímž vyrovnal klubový rekord. Jedním z pěti hráčů, kteří v dresu Senators zvládli skórovat v šesti po sobě jdoucích duelech dříve než Batherson, byl v play off ročníku 2005/06 Martin Havlát. „Nevím, co se děje, gólem skončí skoro každá moje střela,“ řekl mladý Američan. „Musím poděkovat klukům, kteří mi vytváří výborné střelecké pozice,“ dodal Batherson.

Radim Šimek se raduje z branky do sítě Colorada.

Šimek se trefil v NHL takřka na den přesně po roce. Svou první brankou v ročníku nastartoval obrat San Jose proti Coloradu. Sharks v 25. minutě po gólu Gabriela Landeskoga prohrávali 0:2, ale šesti brankami duel otočili a zvítězili jednoznačně 6:2.



Kapitán Landeskog vstřelil 203. branku v dresu Colorada a na třetím místě klubových tabulek se odpoutal od krajana Petera Forsberga. Druhou pozici drží s 375 brankami Milan Hejduk.

Lídr ligy Toronto vyhrálo i bez nejlepšího střelce Austona Matthewse v Edmontonu 3:0. Michael Hutchinson v brance Maple Leafs pochytal všech 31 střel Oilers, a to včetně šesti pokusů nejproduktivnějšího hráče soutěže Connora McDavida.

St. Louis zvítězilo 5:4 v Anaheimu, kterému nestačil k výhře ani první hattrick Isaca Lundströma v kariéře.