Nový pořad Sparty pro fanoušky. Jaký klub je nejméně oblíbeným pro brankáře Machovského?

Praha V době karantény je těžké udržet kontakt mezi profesionálními kluby a jejich fanoušky. S originálním nápadem přišla hokejová Sparta, ta pro své příznivce vytvořila pořad, do kterého si bude postupně zvát hráče z aktuálního kádru. Tím prvním byl brankář Matěj Machovský.

Začátek interaktivní pořadu Sparta On Air se nesl vzpomínkou na zesnulou legendu českého hokeje Vladimíra Zábrodského. „Velký šéf“, jak se mu přezdívalo, odehrál v reprezentaci 94 zápasů a vstřelil 158 branek. Dalších 306 gólů přidal v nejvyšší soutěži v barvách pražských klubů LTC a Sparty, s nimiž vybojoval šest ligových titulů.

Ve věku 97 let zemřel 20. března 2020 legendární český hokejový útočník Vladimír Zábrodský (na snímku z roku 1950), mistr světa z let 1947 a 1949. Informoval o tom Český hokej.

Další část se věnovala zajímavým faktům. Hokejová Sparta je osmá v Evropě co se návštěvnosti. Na utkání do 02 Arény si průměrně najde cestu 10 330 fanoušků, řeč padla i na současný stav karantény. „Snažím se si zacvičit a občas zaběhat. Přes den si také rád zahraju nějaké konzolové hry, hodně se teď dívám na seriály,“ říká jednička sparťanského brankoviště Matěj Machovský.



Odchovanec Slezanu Opava také rád vzpomíná na zápas pod širým nebem proti Litvínovu, který Pražané vyhráli 3:2, na utkání také padl divácký rekord hokejové Extraligy. Na fotbalový stadion v německých Drážďanech si našlo cestu přes 32 tisíc fanoušků.

Kompletní záznam pořadu:

„V první třetině toho zápasu bylo opravdu špatné počasí, jsem moc rád, že to lidi neodradilo. Pak už to opadlo a mohli jsme si to naplno užít, bylo to něco neskutečného,“ vzpomíná Machovský.

Během dotazů fanoušků však prozradil, že Litvínov nemá ze sportovního hlediska v lásce. „Vždycky měli dobrý útok, v Litvínově je to vždycky hodně nepříjemné. Mají malé kluziště a jsou tam naučeni hrát, těžko se odtamtud vozí body,“ přiznává.

Kdo bude dalším hostem pořadu z kabiny Sparty, zatím není jasné.