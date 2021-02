VIDEO: Palát přispěl gólem a přihrávkou k výhře Tampy, skóroval i Zadina

New York Hokejový útočník Ondřej Palát podpořil v úterním utkání NHL gólem a přihrávkou výhru Tampy Bay 6:1 v Nashvillu. Filip Zadina prvním gólem v sezoně nezabránil prohře Detroitu 1:2 na ledě Floridy. Dominik Kubalík přihrál na jednu branku Chicaga, které zvítězilo v Dallasu 2:1 v prodloužení, a v produktivitě českých hráčů se vyrovnal vedoucímu Jakubu Voráčkovi. Oba mají stejnou bilanci 3+9. Radim Šimek si připsal asistenci při výhře San Jose 4:3 po nájezdech nad Los Angeles.

Nashville se ujal v páté minutě vedení, ale po první třetině prohrával 1:3. Druhou branku Tampy Bay dal Palát, který se po přihrávce Stevena Stamkose prosadil v přesilové hře z pravého kruhu střelou bez přípravy. Zbývající tři góly dali hosté v poslední třetině. Palát si připsal druhou asistenci u gólu Stamkose na 5:1. Český útočník si vylepšil bilanci v sezoně na pět gólů a tři přihrávky.

„V předchozím zápase měli naše přesilovky dobře načtené, udělali jsme proto pár změn. Víme, že při absenci Nikity Kučerova, který nám bude chybět celou sezonu, na nich musíme trochu zapracovat. Bylo skvělé, že jsme jednu hned v úvodu využili. Zvedlo nám to sebevědomí. Tentokrát nám rozhodly zápas,“ řekl Stamkos o hře v početní převaze, při níž tentokrát obhájci Stanleyova poháru skórovali třikrát.

Tampa Bay vyhrála pošesté za sebou. Po dvou gólech vstřelil vedle Stamkose také Mathieu Joseph. Tři body za asistence si připsali Michail Sergačev a Brayden Point.



Zadina otevřel skóre ve čtvrté minutě, když z ostrého úhlu z levé strany našel volné místo pod vyrážečkou Sergeje Bobrovského. Ještě v první třetině vyrovnal zblízka Alexander Wennberg. Vítězný gól dal ve 29. minutě v přesilové hře Patric Hörnqvist, od jehož hrudi se puk odrazil po střele Aarona Ekblada do branky.

„Začali jsme dobře, vyhrávali jsme osobní souboje a dali gól. Opět jsme ale selhali v koncovce. Potřebujeme dávat více než jednu branku,“ řekl Zadina. Jeho spoluhráč Filip Hronek byl s 21 minutami nejvytíženějším obráncem týmu. Na druhé straně se blýskl Radko Gudas dalšími šesti srážkami a v této statistice je v lize na pátém místě. Český bek si připsal i plusový bod za účast na ledě při gólu na 1:1.

Chicago prohrávalo od páté minuty a od stavu 0:2 je zachránila úspěšná trenérská výzva, po které rozhodčí neuznali gól Jamieho Benna kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. V závěru druhé třetiny zařídil vyrovnání chytrou přihrávkou Kubalík. Český útočník poslal v přesilové hře z pravé strany puk na hranici brankoviště, kde ho usměrnil Mattias Janmark za záda Jakea Oettingera. Zápas rozhodl v čase 62:15 Pius Suter.

Šimek zaznamenal přihrávku u úvodní branky zápasu, poté co udržel útočné pásmo a po kombinaci s Ryanem Donatem skóroval Timo Meier. San Jose vyhrálo první třetinu 2:0, ale Los Angeles i díky dvěma gólům Dustina Browna otočilo. Zápas poslal do prodloužení gólem v 60. minutě Evander Kane a bonusový bod zařídil Sharks Logan Couture, který se v rozstřelu prosadil jako jediný.

Útočník San Jose Tomáš Hertl nebodoval v pátém utkání v řadě. Jeho spoluhráč Patrick Marleau odehrál v NHL 1734. zápas a v historické tabulce se na třetím místě osamostatnil od Jaromíra Jágra. Jedenačtyřicetiletý útočník potřebuje 23 startů, aby předstihl Marka Messiera (1756) a 34 utkání ho dělí od rekordu Gordieho Howea (1767).

„Hrál neskutečně. Myslím si, že to byl jeho nejlepší zápas sezony. Stále mu to bruslí. Pravděpodobně může hrát v NHL do 65 a stále bude bruslařsky stíhat,“ vysekl Couture poklonu Marleauovi.

Calgary zdolalo na svém ledě Winnipeg 3:2 gólem Eliase Lindholma z předposlední minuty. Brankář David Rittich sledoval vítězství ze střídačky. Jeho spoluhráč Dominik Simon se nevešel do sestavy v pátém z posledních šesti utkání. Za poražené poprvé nastoupil Pierre-Luc Dubois, jehož Jets získali 23. ledna výměnou z Columbusu. Trojka draftu 2016 při premiéře nebodovala.

Vegas ztratil na svém ledě v poslední třetině utkání s Anaheimem vedení 4:1, ale výhru 5:4 mu v 57. minutě zajistil obránce Zach Whitecloud. Zápas nedohrál domácí útočník Tomáš Nosek, přestal nastupovat od třetí třetiny.

Nejproduktivnější hráči soutěže Connor McDavid a Leon Draisaitl vyšli po dlouhé době naprázdno a jejich bodová série se zastavila na čísle deset. I bez jejich příspěvku ale Edmonton vyhrál 3:2 v Ottawě. Všechny góly vítězů dali obránci. Domácí nezúročili střeleckou převahu 42:22, velkou překážkou jim byl gólman Mikko Koskinen.