VIDEO: Pastrňák a Krejčí pomohli Bostonu asistencí k vítěznému obratu. Rutta přihrál na rozhodující gól

New York Hokejisté Bostonu i díky asistencím Davida Pastrňáka a Davida Krejčího otočili během 27 sekund v 53. minutě pátečního utkání NHL na ledě Philadelphie skóre a vyhráli 2:1. Jan Rutta přihrál na vítězný gól Tampy Bay, která doma udolala Detroit 3:1. Jediná branka poražených padla po tečované střele Filipa Zadiny, který nastoupil poprvé od 19. ledna.

Ve Philadelphii se stav změnil poprvé až ve 41. minutě, v níž se prosadil tečí James van Riemsdyk. Domácí Joel Farabee ještě neproměnil v závěru druhé třetiny po faulu Jakuba Zbořila trestné střílení, gólman Tuukka Rask sklapl betony proti jeho střele včas.

Boston prohrával s Philadelphií o dva dny dříve v 53. minutě dokonce 1:3 a zápas otočil i díky hattricku a asistenci Pastrňáka. Český útočník pomohl v páteční odvetě k vyrovnání, jeho střelu dorazil Brad Marchand. Havířovský rodák bodoval po návratu po operaci kyčle ve všech čtyřech zápasech (5+3). Obrat dokonal Sean Kuraly, který střelou zpoza levého kruhu překvapil Briana Elliotta.

„Perfektní zápas jsme ztratili během minuty. Je to frustrující. Měli jsme vyhrát,“ prohlásil Elliott. Asistenci si u vítězné branky připsal Krejčí, jenž stále čeká na první gól v sezoně, ale s devíti přihrávkami je z českých hráčů nejlepší. Na druhé straně Jakub Voráček nebodoval, což se mu stalo jen dvakrát z posledních devíti utkání.

Boston prohrával ve třetí třetině ve čtvrtém utkání v řadě, přesto vytěžil sedm z osmi možných bodů. „Není jednoduché otáčet zápasy, nechceme být v takové pozici. Nemůžete prohrávat každé utkání a očekávat, že ztrátu dotáhnete. Ale ve finále je nejdůležitější, jak zápas skončí. A i když jsme nepodali nejlepší výkon, našli jsme cestu k vítězství,“ uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy, jehož svěřenci porazili Philadelphii i ve čtvrtém utkání v sezoně.

Střelu Zadiny, který vynechal předchozích sedm utkání kvůli protokolu covid-19, tečoval v desáté minutě Vladislav Naměstnikov a otevřel skóre. Český útočník měl ještě slibnou šanci ve druhé třetině za stavu 1:1. „Zadina hrál dobře, vypadal nebezpečně,“ řekl kapitán Detroitu Dylan Larkin.

Tampa Bay otočila zápas brankami hráčů, kteří se v sezoně trefili poprvé. Vyrovnal Pat Maroon a zbývající dvě branky vstřelil Barclay Goodrow. Kanadský útočník po Ruttově přihrávce nejprve zlomil střelou od modré čáry v závěru druhé třetiny nerozhodný stav a výhru zpečetil gólem při power play. Detroit prohrál poosmé za sebou a během toho získal jen dva body.

Tým Vegas se po třech odložených utkáních kvůli výskytu koronaviru v týmu vrátil do kolotoče NHL a bez problémů si poradil s Los Angeles 5:2. Golden Knights vedli o pět branek už ve 28. minutě. Po třech bodech si připsali Nicolas Hague, William Karlsson (oba 1+2) a Max Pacioretty (0+3). V dresu poražených nastoupil poprvé v sezoně Martin Frk.

„Je to působivé, když si uvědomíte, čím si hráči v posledních dnech prošli. Nejde jen o bezpečnostní opatření v souvislosti s covidovými protokoly. Hráči postrádali i většinu trenérského týmu, příprava byla na nich. Ukázali, že mají disciplínu a vědí, co je důležité. Zápasem to potvrdili,“ konstatoval trenér Vegas Peter DeBoer.

San Jose zvítězilo v Anaheimu 5:4 po nájezdech po divokém průběhu. Sharks do poloviny zápasu vedli, ale po druhé třetině prohrávali 1:3. Po přestávce odpověděli stejným způsobem a během devíti minut otočili na 4:3, ale Max Comtois druhou trefou v zápase brzy vyrovnal. Poté Tomáš Hertl trefil břevno. Hosty to ale nemuselo mrzet, protože získali výhru v rozstřelu. Zápas rozhodl Ryan Donato.

Florida udolala Nashville 2:1 a stále může pomýšlet na vytvoření klubového rekordu v počtu odehraných zápasů, ve kterých od startu sezony bodovala. Aktuálně je série dlouhá osm zápasů, delší zaznamenali jen v ročníku 1996/97 (12 utkání). Panthers sice nezúročili v úvodní třetině střeleckou aktivitu 20:5 a prohrávali, ale po přestávce otočili vývoj zápasu slepenými góly Aleksander Barkov a Carter Verhaeghe.