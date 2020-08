VIDEO: Později to ani nešlo. Kadri vystřelil Coloradu vítězství desetinu před koncem

Edmonton Ta situace se zkoumala u videa několik minut, nakonec jí rozhodčí posvětil. Útočník Nazem Kadri rozhodl o vítězství Colorada po dorážce do prázdné branky pouhou desetinu před koncem v souboji nejlepších týmů Západní konference v základní části proti obhájci Stanleyova poháru St. Louis.

Do konce utkání zbývalo 77 sekund, když byl za stavu 1:1 vyloučen forvard St.Louis Alexander Steen za hákování. Colorado poslalo do boje to nejlepší co mělo, přesilovkové komando MacKinnon, Rantanen, Landeskog, Kadri a Makar. Elitní pětice od začátku početní výhody St.Louis zatápěla, šance střídala šanci a obranná čtveřice obhájce Stanley Cupu ze St.Louis začala být více a více utavena.



A pak to přišlo.

Makar poslal křižnou přihrávku MacKinnonovi, ten naznačil střelu, ale nahrál lépe postavenému Landeskogovi, jenž z první trefil břevno brány. Puk se ale dostal k zcela osamocenému Kadrimu, který doklepl puk za záda bezmocného Jordana Binningtona. Časomíra edmontonské arény Rogers Place ukazovala :00,0 tedy konec utkání. Po dlouhé poradě s videem ale rozhodující branku utkání posvětil hlavní sudí Kanaďan O’Rourke a poslal Colorado do vedení 2:1.

„Věděl jsem, že moc času nezbývá. Snažil jsem se rychle zakončit a měl jsem štěstí,“ řekl Kadri. „Prohlíželi si záběry dlouho, i to dokazuje, jak těsné to bylo. Je frustrující takhle prohrát, obzvlášť když nám skvěle chytal gólman (Jordan Binnington). Nevypadl i přes tu pauzu z rytmu. Hráli jsme na začátku špatně, ale držel nás. Pokud se zlepšíme i my ostatní, budeme opět silní,“ uvedl útočník St. Louis Ryan O’Reilly.