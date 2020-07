VIDEO: Příprava NHL je u konce. Pastrňákův gól na výhru Bostonu nestačil

Toronto/Edmonton Český útočník David Pastrňák byl jediným úspěšným střelcem hokejistů Bostonu v přípravném utkání před restartem NHL. Bruins podlehli v Torontu Columbusu 1:4. Stejným výsledkem zdolali v Edmontonu hráči Vegas Arizonu, Nashville porazil Dallas 2:0.

Nejlepší kanonýr předčasně ukončené základní části Pastrňák, v níž stihl stejně jako Alexandr Ovečkin z Washingtonu 48 branek, nastoupil v elitní formaci s obvyklými spoluhráči Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem. V úvodním a jediném přípravném duelu po dlouhé herní odmlce odehrál více než 17 minut a se čtyřmi střeleckými pokusy mezi tyče byl nejaktivnějším hráčem svého týmu.



„Bylo mi jasné, že zpočátku se asi nebudu cítit nijak skvěle, ale myslím, že nakonec to nebylo tak špatné. Upřímně říkám, že jsem šťastný za to, že jsem mohl hrát. Čím dříve člověk naskočí do zápasového módu a odehraje nějaký čas na ledě, tím lépe,“ uvedl Pastrňák.

Prosadil se ale až za stavu 0:3 po polovině zápasu, kdy přímo k němu nechtěně sklepl kotouč ze vzduchu obránce Columbusu Seth Jones. Pastrňák zakončení neuspěchal, brankáři Elvisi Merzlikinsovi udělal kličku do forhendu a zamířil mezi betony. „Byl jsem tam chvíli úplně sám, takže stačilo udělat rychlé rozhodnutí, jak zakončit. Bylo pěkné zapsat se zase mezi střelce,“ pochvaloval si Pastrňák.

Přípravné zápasy před kvalifikací a play off NHL: Toronto: Columbus - Boston 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Branky: 5. Jenner, 19. Werenski, 19. Nyquist, 60. Texier - 33. Pastrňák. Edmonton: Dallas - Nashville 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Branky: 4. a 29. Arvidsson. Arizona - Vegas 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Branky: 50. Hall - 9. a 17. R. Smith, 54. Tuch, 60. Cousins.

Trenér Bruce Cassidy výkon havířovského rodáka, jenž má za sebou takřka měsíc dlouhou karanténu, ocenil. „Měl dobré nohy a taky dal moc pěkný gól. Ukázal několik povedených věcí. Celé jejich formaci to úplně neklapalo a nehráli s pukem až tak dobře, jak u nich bývá zvykem. Columbus na ně zahrál dobře. Ale Pastrňák vypadal dobře na to, jak dlouho byl mimo. A to je pro nás dobrá zpráva.“

Blue Jackets si tříbrankové vedení vypracovali už během úvodní třetiny, kdy se prosadili Boone Jenner a pak v 19. minutě v rozmezí pouhých 18 sekund Zach Werenski a v přesilovce Gustav Nyquist. V závěru uzavřel skóre Alexandre Texier, když trefil prázdnou branku při hře Bruins bez brankáře. Vedle Pastrňáka nechyběl v sestavě poražených také útočník David Krejčí.

Starosti nejlepšímu týmu dlouhodobé části sezony přidělalo Marchandovo odstoupení v půlce třetí části. „Odešel do šatny. Nemyslím si, že by se mělo jednat o něco vážného, ale více budeme vědět až ráno,“ uvedl Cassidy.

Porážku musel vstřebat i Radek Faksa, jenž se stejně jako další útočníci Dallasu neprosadil proti Nashvillu. Predators zvítězili díky dvěma trefám Viktora Arvidssona 2:0, o čisté konto se podělili Juuse Saros a Pekka Rinne.



Golden Knights s útočníkem Tomášem Noskem v sestavě zdolali Arizonu i díky povedenému začátku. Reilly Smith zajistil Vegas náskok 2:0 po první třetině, když se nejprve prosadil v oslabení a pak i v početní výhodě. V 50. minutě sice snížil rovněž v přesilovce Taylor Hall, ale pak kontrovali Alex Tuch a do prázdné branky Nick Cousins, jenž si vedle gólu připsal i dvě asistence.