VIDEO: Rána jako z děla, ukázkové K.O. Obránci Jihlavy po hitu od tvrďáka Výtiska zapadl jazyk

Praha Obránce Jan Výtisk i v první lize dokazuje, proč byl v extralize léta nejoceňovanějším hráčem na černou práci a pravidelným vítězem Radegast Indexu. Devětatřicetiletý řízný kapitán Litoměřic v zápase s Duklou Jihlava tvrdým, ale ukázkovým bodyčekem zpražil jihlavského zadáka Daniela Koláře, který se však po pádu na led nezvedal a zůstal ležet v nehokejové pozici.

Děsivá scéna se odehrála na začátku třetí třetiny prvoligového utkání mezi domácími Litoměřicemi a Duklou. Hostující obránce Daniel Kolář se snažil během střídání zaskočit soupeře rychlým průnikem do pásma.



V inkriminovaný okamžik se přiřítil jeden z nejspolehlivějších českých beků Jan Výtisk. Kolář ještě stihl posunout puk za sebe, litoměřický obránce se srovnal v postoji a potom už jen... tvrdá rána ramenem do hrudi, pád na zem a Kolář zůstal bezvládně ležet.



Po zásahu se dlouho nezvedal, z úst mu začala vytékat krev. Na pomoc přijeli rozhodčí, spoluhráči i samotný Výtisk. Nakonec i zdravotníci, kteří Koláře odvezli na ošetřovnu a následně do nemocnice.

Výtisk byl následky svého zákroku zděšený a stav Koláře sám kontroloval. „Není to tak, že bych ho chtěl zranit, hraju tímhle způsobem celou kariéru. Dopadlo to fakt blbě a na rovinu, nebylo to příjemné. Následek byl jiný, než by měl normálně být. Byl jsem dost zaražený a měl jsem špatný pocit,“ přiznal Jan Výtisk.



Výtiskovi nelze dopady ostrého bodyčeku vyčítat. Šlo o nešťastnou náhodu. „Honza předvedl ukázkový hit, jak by to mělo vypadat,“ souhlasí kouč Dukly Jihlava Viktor Ujčík, jenž je zároveň předsedou extraligové disciplinárky a podobné zákroky denně posuzuje.



„Honza zasáhl Dana ramenem ještě do brady. Když jsem po zápase viděl záběry, Kolář už na led podle mě dopadl v bezvědomí. Proto byl bezvládný. Prostě ho vypnul, jako když boxer dostane K.O. Když padal k zemi, ještě se praštil do hlavy, a proto mu zapadl jazyk,“ říká Ujčík.

Kolář se probral až v litoměřické nemocnici. Je v pořádku a komunikuje s okolím. „Nejspíš má lehký otřes mozku. Takže za pár dní bude zpátky,“ dodal Ujčík. V péči lékařů zůstane ještě do pátku na pozorování.

Výtisk šel po zápase okamžitě za jihlavskými trenéry, aby se ujistil o zdraví osmadvacetiletého obránce. „Vzal jsem si na něj číslo, napsali jsme si. Oddechl jsem si, že to nedopadlo hůř a nestalo se nic vážného. Jen mi říkal, že si toho moc nepamatuje,“ uklidnilo Výtiska.



„Byl to naprosto čistý zákrok. Nebudeme to nijak dál řešit,“ uzavřel nešťastnou epizodu jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.