VIDEO: Rekordně dlouhý zápas. Za 252 hodin vybrali nadšenci téměř dva miliony dolarů na boj proti rakovině

Zlámané nože u bruslí, teploty dosahující až -55 stupňů Celsia a více než desetidenní maraton. Tyto podmínky se rozhodlo přijmou čtyřicet hokejistů, kteří sehráli charitativní zápas.

The longest hockey game ever played came to an end this morning as play lasted for 252 hours to raise money for Edmonton's Cross Cancer Institute.



Nearly $2 million dollars was raised, and over 5,000 goals were scored as temperatures dropped to -40 without the wind chill. pic.twitter.com/EGKDBZA1Mj