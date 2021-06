VIDEO: Rozjetí Ostrované jdou dál, nezastavili je ani Pastrňák a historický Krejčí

NEW YORK Hokejisté New York Islanders v šestém zápase série druhého kola bojů o Stanleyův pohár porazili Boston 6:2 a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy NHL. Na oba góly Bruins nahrál útočník David Krejčí a v historických tabulkách play off se mezi českými nahrávači osamostatnil na druhém místě.

Pětatřicetiletý Krejčí završil svoji bilanci v letošním play off na devět bodů (2+7) a s dvaaosmdesáti asistencemi ve 156 zápasech se posunul o dvě přesné nahrávky před Patrika Eliáše. V historické tabulce produktivity českých hráčů ve Stanley Cupu je Krejčí se 124 body třetí o jeden zápis právě za legendárním útočníkem New Jersey Devils. Nejproduktivnějším Čechem v play off je Jaromír Jágr, který ve 208 zápasech zaznamenal 201 bodů (78+123).

V šesté bitvě proti Islanders Krejčí poprvé bodoval v 18. minutě, kdy po jeho souhře s Davidem Pastrňákem využil přesilovou hru Brad Marchand a srovnal na 1:1. Druhou asistenci si Krejčí připsal ve třetí části. Ve 46. minutě za stavu 1:4 převzal puk u pravého mantinelu, počkal si na Marchandův pohyb před brankou Semjona Varlamova a přesnou nahrávkou připravil kanadskému útočníkovi další gól.

Marchand s Krejčím potvrdili, že se jim v zápasech, ve kterých Boston čelí vyřazení, daří. Krejčí ve čtyřiadvaceti utkáních o všechno zaznamenal 26 bodů (4+22), což z něj v tomto ohledu dělá druhého nejlépe bodujícího hráče klubové historie, a Marchand je s devíti góly nejlepším střelcem. New York Islanders - Boston 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) 2. kolo play off NHL, Východní divize - 6. zápas: Branky: 26. a 33. B. Nelson, 9. Zajac, 37. Palmieri, 60. Clutterbuck, 60. Pulock – 18. a 46 Marchand (na obě KREJČÍ, na první PASTRŇÁK).

1. B. Nelson, 2. Josh Bailey, 3. Varlamov (všichni New York Islanders). Konečný stav série 4:2. Bodový příspěvek produktivní dvojice ale Bostonu k výhře nestačil. Bruins už ztrátu nedokázali smazat, naopak v závěru ještě dvakrát inkasovali při risku bez brankáře a podruhé za sebou nepřešli přes druhé kolo play off. „Je to zklamání, letos jsme měli tým, který mohl dojít opravdu daleko. V této sérii rozhodovala produktivita, Islanders své šance proměnili, zatímco my jsme je využít nedokázali. V některých zápasech jsme soupeře přehráli, ale nedokázali jsme převahu zúročit a dovést je do vítězného konce, to je ale play off,“ řekl Marchand. Islanders o postupové výhře rozhodli ve druhé třetině, ve které odskočili na rozdíl tří branek. Hlavní podíl na tom měl Brock Nelson. Devětadvacetiletý Američan nejprve vrátil Ostrovanům vedení a v 33. minutě zvýšil na 3:1. „Je to opravdu elitní hráč, máme s Anthonym Beauvillierem štěstí, že s ním můžeme nastupovat v jednom útoku. Myslím, že většina lidí nedokáže ocenit jeho defenzivní kvality, ale on je vyloženě komplexní hráč. Hráč pro velké zápasy,“ vyzdvihl Nelsonův přínos spoluhráč z druhé útočné formace Josh Bailey. Poctivá defenzivní práce celého týmu byla hlavní zbraní Ostrovanů. Tým trenéra Barryho Trotze dovolil Bostonu ve třetí třetině pouhých pět střel na branku a donutil Bruins k rozdělení elitního útoku Pastrňák, Marchand, Patrice Bergeron. Největší podíl na ubránění hlavní ofenzivní síly Bruins při rovnovážném počtu hráčů na ledě měla třetí formace Islanders vedená Jeanem-Gabrielem Pageauem. „Na domácím ledě brání opravdu výborně. Řekl bych, že věděli, že jejich největší šancí je soustředit se na defenzivu, a zápas tomu podřídili. Nechtěli se pustit do otevřeného hokeje nahoru, dolů a výborně využili schopností svých defenzivních hráčů. Pageau je trochu podceňovaný, ale dnes proti naší první lajně odvedl výbornou práci. Určitě věděli, proč ho nasazují,“ zhodnotil obrannou hru Islanders trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Newyorský tým se v semifinále play off utká stejně jako v předchozí sezoně s Tampou Bay. Vloni Islanders podlehli pozdějším vítězům Stanley Cupu 2:4 na zápasy.