VIDEO: Start číslo 100. Nečas zakončil parádní akci gólem a oslavil své jubileum v NHL

New York Hokejový útočník Martin Nečas oslavil svůj 100. start v NHL gólem. Dvaadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě šestou brankou v ročníku pečetil výhru Caroliny v Columbusu 3:0. Jakub Voráček asistoval u jediné trefy Philadelphie při domácí prohře s New York Islanders 1:2 v prodloužení.

Carolina porazila Columbus po dvou prohrách 2:3 v prodloužení a posunula se na druhé místo Centrální divize. Rozhodla první polovina druhé třetiny, kdy Hurricanes dvěma góly odskočili na konečných 3:0. Nečas si v 29. minutě dvakrát vyměnil kotouč se Sebastianem Ahem, střelou z první překonal Joonase Korpisala v brance Blue Jackets a uzavřel skóre duelu.

Druhou asistenci u Nečasova gólu si připsal Dougie Hamilton a bodoval ve dvanáctém utkání v řadě, čímž vylepšil klubový rekord mezi obránci. „Moc na to nemyslím a snažím se soustředit na každý zápas. Vím, že je to klišé, ale v současném nabitém programu to ani jinak nejde,“ řekl Hamilton.

Alex Nedeljkovic kryl v brance Caroliny 19 střel a připsal si druhé čisté konto v kariéře. „Nevím, jestli někdy něco překoná první vychytanou nulu,“ uvedl Nedeljkovic. „Ano, dnes jsem tu měl rodinu a jsem rád, že jsem s nimi mohl sdílet povedený výkon, ale první nula je první nula,“ dodal pětadvacetiletý brankář.

Philadelphia v souboji s Islanders otevřela skóre v 33. minutě. Voráček za brankou přihrál Claudeu Girouxovi, ten vybruslil k pravému kruhu, našel Oscara Lindbloma a švédský útočník bruslí dopravil kotouč za záda Ilji Sorokina. Newyorčané na začátku třetí třetiny vyrovnali díky Oliveru Wahlstromovi a v prodloužení rozhodl Anthony Beauvillier.



Sorokin si připsal 36 zásahů a vyhrál osmý duel v řadě. Ve své premiérové sezoně v NHL to dokázal jako první ruský brankář. „Flyers nás tlačili, ale naštěstí jsme to ustáli. V klíčových chvílích nás Ilja podržel fantastickými zákroky a my jsme zvládli skóre otočit,“ chválil Sorokina trenér Islanders Barry Trotz.

San Jose porazilo díky 41 zásahům Martina Jonese Los Angeles 2:1 a protrhlo sérii čtyř proher. Útočník Sharks Patrick Marleau nastoupil do 1753. zápasu v NHL a z třetího místa historických tabulek ztrácí už pouze tři duely na druhého Marka Messiera. Z posledních 884 zápasů Marleau nevynechal ani jeden, čímž vyrovnal čtvrtou nejdelší sérii v NHL. Tomáš Hertl se v barvách vítězů poprvé po třech zápasech bodově neprosadil.

Winnipeg zvítězil ve Vancouveru 4:0 a upevnil si třetí příčku v Severní divizi. Jets o výsledku rozhodli ve třetí části, kdy se dvakrát prosadil Adam Lowry. Skóre uzavřel Paul Stastny, který vyrovnal v počtu odehraných zápasů v NHL svého otce Petera Šťastného. Bratislavský rodák a člen hokejové Síně slávy v 977 duelech nastřádal 1239 bodů.

Ve druhém utkání „kanadské divize“ porazila Ottawa Calgary 2:1. Hlavní postavou duelu byl od začátku debutující brankář Senators Filip Gustavsson. Švédský gólman si připsal 35 zásahů a stal se prvním brankářem Ottawy od roku 2015, který vyhrál svůj první zápas v NHL. „Před utkáním jsem byl nervózní, ale po první střele a prvním ubráněném oslabení ze mě všechno spadlo,“ řekl dvaadvacetiletý Švéd.

Colorado výhrou v Arizoně 5:1 prodloužilo svou vítěznou sérii na sedm zápasů. Vítěznou branku Avalanche vstřelil Mikko Rantanen. Finský útočník bodoval pošesté v řadě a s deseti góly je nejlepším březnovým střelcem v celé soutěži.

Nečas si s Ahem zkrátka rozumí.

V dalších zápasech Západní divize si Vegas i bez bodového přispění Tomáše Noska poradilo se St. Louis 5:1 a Minnesota po úspěchu s Anaheimem 2:1 prodloužila svou domácí vítěznou sérii na devět utkání. Na Východě Buffalo podlehlo Rangers 3:5 a utrpělo čtrnáctou prohru za sebou. Po dvou brankách vstřelili Chris Kreider a Kaapo Kakko.



Duel Montrealu s Edmontonem byl odložen, protože útočníci domácích Canadiens Joel Armia a Jesperi Kotkaniemi byli zařazeni na covidový seznam. Celkem bylo v sezoně odloženo už 43 zápasů, z toho 38 kvůli koronaviru a pět vinou nepřízně počasí.